老婆林麗吟正面曝光 吳尊曬婚書揭出道前已為人夫

吳尊老婆林麗吟過往現身節目都戴太陽眼鏡及口罩，甚少以真面目示人。今次她亮相節目，樣子甜美，顏值甚高，讓網民驚嘆，讚她與吳尊非常登對。

望補辦婚禮

吳尊在節目預告中介紹林麗吟是他背後的女人，是他偉大的太太。林麗吟亦說吳尊是她最好的老公，最好的爸爸。他們又拿出結婚證明書，是2004年12月2日註冊，已結婚15年。吳尊表示心中有一個遺憾，是沒有辦婚禮，希望可以促成此事。

曬24年前合照

吳尊與林麗吟早於16歲時已拍拖，吳尊昨日在微博上載兩人當年搭膊的甜蜜照，他寫道：「24年前拍的照片，回想起來，我們一起完成太多的事了，唯一的小小遺憾，你們知道是什麼嗎？其實在去年生日會，粉絲團已追問我辦婚禮了？我也一直努力想彌補這個遺憾，這個夢想，她去年底終於答應了。現在有機會好好的記錄下來，還跟大家分享，一切的一切都太有緣分了，這美滿的旅程，感恩！」

網民稱欺騙粉絲

吳尊2013年10月公開已婚兼有女兒時，曾在記者會鞠躬道歉，當時說他是2009年底結婚，女兒Neinei於2010年出世。現在他在節目公開結婚證書是2004年12月結婚，令網民發現跟之前說法不同，有人覺得被欺騙，飛輪海於2005年12月出道，當年粉絲追隨的偶像吳尊原來已是「人夫」。

娛樂組