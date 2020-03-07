太太雨僑疫境懷孕無得驚 羅力威包辦煮洗抹 要做暖男爸爸

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

今年3月是羅力威與太太雨僑結婚兩周年，早前他們於社交平台宣布造人成功，準備迎接BB過三人世界，網民粉絲齊送上祝福。全球正面臨新冠肺炎威脅，身為準爸爸的羅力威並未受疫情陰霾困擾，認為很多事不由他控制，一切隨信仰及天意安排。

「世事不斷變 很難控制」

羅力威說：「結婚、買樓到生BB，每一步都不是我能控制，世事無得等。如果要自己做到『天王』才結婚，那可能永遠結不到婚。之前出街驚吸到催淚氣體、又驚交通阻塞，到最近肺炎疫情，其實都不需要憂慮。因為香港還有好多人，生命仍然在進行，仍會有大肚婆、有BB出世，世事不斷變，很難去控制。我和太太所抱的態度，是人生計劃盡量不掌握在自己手中，愈驚愈變成壓力，會好痛苦」。不想花心機精力去計較擁有幾多財富物質，羅力威心目中最重要是家人和太太，希望下一代可以健康正面地成長，他拋出金句道：「經濟可以影響生活，生命則可以影響生命。」

當一家之「煮」 一切就是愛

羅力威身為一家之主，很欣賞太太廚藝叻，但心痛她煮得辛苦，於是主動當一家之「煮」，甚至包辦煮、洗、抹，平日也很少計較生活上夫妻分工比例。在結婚周年或特別日子要慶祝，都交由雨僑出主意，羅力威多數順從。他笑說：「以前太太要求出街食餐飯，但我就喜歡食魚蛋粉，有強迫她陪我。後來食太多，她頂不順，我都遷就她。有次她突然想食粥，我就親手煲愛心豬骨粥，幾好味！」自知廚藝未及太太水準，間中煮到發忟憎，卻從失敗中學習再嘗試，一切就是愛。

寧自己承受 不想家人捱苦

羅力威創作新歌《仙水》，內容有點似他的生活寫照，例如夏天晚上會獨自一人邊彈邊唱，呷着冰凍啤酒的放鬆狀態下，借酒精刺激思維引發創作靈感。羅力威喜歡飲酒以助減壓，他自爆道：「平日都是一杯起兩杯止，酗酒不襯我！有試過做啤酒節或派對主題活動，出騷前我會隨意飲少少酒。知道有好多行內人都不贊成，因怕影響表現，但我認為啤酒的酒精含量低，未嚴重到可以影響我，只是酒後絕不駕駛就可以。」嗜杯中物又喜歡食大辣，羅力威從不刻意護聲，但最近的一次教訓，提醒他不要忽視健康：「早前腸胃突然有事，患嚴重便秘，連續12日有入無出，自己都驚，但沒有原因。有看過幾次醫生，食了藥都不見效，好彩之後自然地回復正常。」經此一病，他體驗病痛之苦，為免令太太與家人擔心，會懂得自律，寧自己承受也不想家人捱苦；特別是現在新冠肺炎肆虐，就更加緊張照顧家人。

雨僑專心在家安胎，她昨日在社交網上載腹中BB的超聲波照片，留言笑BB想企起身：「你有無咁想企喺度？好有活力，媽咪好Like。」

髮型：Adam Hui@W Salon by IL COLPO

化妝：Lily Lam@ndnco.co

場地：英皇駿景酒店

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