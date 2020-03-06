【開箱】韓片《倖存者》一場被遺忘的戰役

美瑾霍絲初拍韓片

《倖存者》由韓劇《貝多芬病毒》金明民、男團SHINee成員珉豪、《阿斯達年代記》金聖喆、《芝加哥打字機》郭時陽及荷李活片《變形金剛》女星美瑾霍絲（Megan Fox）等合演。金明民扮演長沙里行動指揮官兼訓練新兵的教官，珉豪與金聖喆飾演訓練兵，郭時陽是軍中隊長，美瑾霍絲飾演美國戰地女記者。

此片去年9月在韓國上映，當時票房一般，錄得114萬入場人次。據韓媒報道，《倖存者》製作費約150億韓圜（約9800萬港元），需要370萬入場人次才能達至收支平衡。事實上，韓國每年都有不少戰爭片，如《軍艦島》、《太極旗飄揚》、《仁川登陸戰》、《高地戰》及《實尾島》等，可能製作規模不及《軍艦島》或《太極旗飄揚》，因而被影迷忽略。

開場暗示悲劇結局

電影甫開始，畫面出現700多名訓練兵，穿著全副武裝，坐船出發前往長沙里，不過，大部分士兵因暈船浪而嘔吐，暗示他們未上戰場，已經充滿危機。透過士兵在船上對談，藉此透露各人身世，有人對朝鮮軍恨之入骨，有人想由朝鮮逃亡到韓國，亦有人表示當兵只為填飽肚子。他們雖然抱着不同想法，但仍忠誠地聽從指揮官金明民的指令。

訓練兵登陸之際，即被朝鮮軍包圍襲擊，導致傷亡慘重，幸好在金明民的指揮下，成功殺出重圍，更把岸上的朝鮮軍擊潰。雖然獲得初步勝利，但他們跟上級失去聯絡，在沒有任何支援下，面對朝鮮軍的反擊，加上欠缺裝備與軍糧，訓練兵面對巨大危機。

另一方面，身在前線的美國戰地女記者美瑾霍絲，同情這批訓練兵，想盡辦法為他們爭取生還機會，甚至不惜頂撞韓國軍官，直指對方打算把失敗的責任推卸到金明民身上。最終韓國軍在長沙里死守多日後，終獲美軍派船接載，可惜僅得少數士兵能登船離開。

所有角色着墨不多

作為一齣戰爭片，《倖存者》不乏槍林彈雨的場面，亦不忘道出軍人的悲慘經歷。戲中講述珉豪是逃離朝鮮的「脫北軍」，家人被朝鮮軍殺害，故轉投韓國軍為家人報仇；金聖喆自少被母親與兄弟排斥，希望打勝仗能重獲家人關心；還有女扮男裝上戰場的「花木蘭」等，這些故事相當感人，可惜着墨不算多，觀眾未被感染就已結束，就連身為指揮官的金明民，所遇困境亦只用一兩句對白匆匆帶過，整齣電影沒有一個突出的角色存在。

電影名命為「倖存者」，事實卻是戰役中倖存的士兵數目並不多，僅在結尾一幕交代其中一名倖存者，年老後重回長沙里，向着大海向已故同僚「問好」的催淚場面。

上映日期：3月12日