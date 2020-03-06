亡母入土為安 郭富城不捨淚別 方媛拖手安慰

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

昨日上午約8時45分，城城經理人小美，連同好友兼御用排舞師Sunny Wong與太太洪華同車到達，協助打點喪禮。完成大殮儀式約11時，小美跟Sunny Wong夫婦、導演鄭保瑞及多名親友，分批上兩部24座小巴離開。

雨傘陣免女兒樣貌曝光

城城的兩名女兒詠希（大寶）及泳萱（二寶），由外籍傭人抱着，為免小朋友容貌曝光，在親人加工作人員差不多10人護駕下，築起人牆及雨傘陣遮擋兩女面容，緊張地護送她們上小巴。兩歲半的大寶紮上「小甜甜」式孖辮，眼仔睩睩周圍望；11個月大的二寶亦表現乖巧伏在傭人姐姐懷中。身為媽媽的方媛則未有跟隨愛女上小巴，登上七人車離開。

穿上孝服戴上口罩的城城，明顯哭至雙眼紅腫神情憂傷，默默地與胞兄乘坐白色簡約優雅花卉裝飾的靈車上，郭母的遺照則放在二人中間，隨靈柩出發至墳場。靈車於11時45分抵達將軍澳華人永遠墳場，戴上黑超口罩的城城，一言不發捧着母親遺照，親友亦隨靈柩步到墳前。

高僧墳前誦經

因工作人員建議14歲以下的親友留在車上等候，所以城城兩女兒未有跟隨大隊上山。有幾名高僧在墳前輕聲誦經，城城與方媛、胞兄、岳父和岳母及其他摰親，雙手合十並輪流到墳前誠心上香。

其間城城除下黑超，緊閉雙眼強忍淚水，流露不捨之情；小美及Sunny Wong則站在一旁等候，待吉時約1時45分進行落葬儀式，郭母正式入土為安。

完成儀式後約下午2時半，脫下孝服的城城與家人及親友，分別乘座駕及小巴抵達銅鑼灣富豪酒店享用纓紅宴，座駕直駛入酒店停車場，他們未有在酒店正門下車讓傳媒拍照。

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