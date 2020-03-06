返港隔離逾14日終出關 朱晨麗賀《法證IV》收視創紀錄

外婆離世以淚洗面

朱朱早前返家鄉蘇州送別外婆，因而缺席宣傳活動，昨日終於歸隊。她開心表示參演的兩套劇集《法證先鋒IV》和《大醬園》都取得好成績，感到十分滿足，更希望《大醬園》在跨平台的成績能繼續上升，他們一班同劇演員，正計劃待疫情過後，跟《大》劇監製梁材遠舉行榮休宴。

朱朱的外婆離世令她非常傷心，她說現在的情緒已好了很多，之前每日在屋企sad爆，一想起外婆便會流淚，但有些事情始終要面對，不如開心面對。朱朱表示因工作關係獨自回港，媽媽仍留在蘇州，不過經歷此事，讓她更珍惜與家人的相聚時刻，她說：「疫情是暫時，但家人是永遠的。」

約定何廣沛疫後食飯

回鄉撞正內地新冠肺炎疫情爆發，朱朱表示在蘇州時足不出戶，回港後為了對他人和自己負責任，已自我隔離超過14天，覺得比較安全，其間亦收到很多朋友的短訊慰問。問緋聞男友何廣沛可有充當「外賣仔」，為她送餐？朱朱笑說：「沒有。他很忙，不過都有傳短訊問候。今次《大》劇咁收得，合作得很開心，大家又喜歡我們這一對，希望疫情後（結婚？）是吃個飯先，見吓朋友仔，結婚太長遠了。」兩人首次情侶檔拍劇便深受觀眾喜歡，朱朱希望可以開拍續集，或有機會再以情侶檔拍劇。

記者：陳釗