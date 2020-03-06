馬國明斥傳聞離譜「無爆粗鬧陳思銘」 唐詩詠否認懷孕：給我一點寧靜

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馬國明對於昨日有報道指，他向朋友爆粗鬧陳思銘，他回覆《明報》直斥今次傳聞過火。

「唔希望同陳先生扯上關係」

馬國明說：「同唐詩詠傳咁耐我都好少回應，覺得可能係《白色強人》效應，得啖笑。不過今次有少少過火，首先我唔識陳先生（陳思銘），亦未見過，不知他與阿妹嘅關係，要問番阿妹。我完全無爆粗鬧佢，唔知點解咁傳，仲話我係第三者，對我好大影響，好過分，我喺呢件事上面要講番兩句，我唔希望同陳先生扯上關係。我只聽說他是作家、教育界人士。」他提到日前生日是與唐詩詠聚會，但同場有8、9個朋友一齊，不是只有他們及黃翠如、蕭正楠4人。平時「鐵馬家族」聚會，大家沒有講感情事，除非他們想講或帶另一半出來。正因大家兄弟妹不八卦，大家感情維繫好好。

強調「兄妹」關係 望緋聞告一段落

提到還有傳唐詩詠懷孕？馬國明稱寫到亂晒，這樣會令人誤會他是經手人，亦講到唐詩詠是好隨便的女仔，應該要停了。

馬國明表示與唐詩詠是「鐵馬家族」的「兄妹」關係，緋聞要告一段落。他笑稱希望有新聞都等他有劇集推出先，到時宣傳才有話題回應。他多謝大家關心他的感情生活，他剛開拍劇集《BB大晒》，會專注工作，希望離譜的新聞不要再出現。

唐詩詠：好中醫助調理身體

唐詩詠昨日在社交網回應：「現在都很少看新聞，所以不知道胡亂寫到一個什麼程度，也沒有興趣知道，也貫徹始終不回應、不反應，繼續認真工作、認真生活，出道那麼多年，寫了那麼多年，之後的時間就給我一點寧靜，好嗎？」她另一段發文則說自己認識一名很棒的中醫，一直幫她調理身體，月經周期非常準確。間接反駁懷孕傳聞。