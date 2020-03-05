曾到訪確診患者屋邨 馮盈盈做足防禦毋懼感染

記者：陳釗

攝影：孫華中

4名「是非精」有備而來，做足防禦措施，除了用搓手液消毒外，盈盈和寶兒穿了跣水外套，減少細菌沾染在衫上；祖儀戴了手套，詩欣則戴眼鏡。

盈盈笑說日前跟《#後生仔傾吓偈》的主持到元州邨向獨居長者派口罩，早上派完夜晚便收到消息，指該邨有居民確診患上新型冠狀病毒肺炎，幸而非他們所到的那座，他們不是緊密接觸者，故毋須家居自我隔離，當日也做足了防禦措施，故不用擔心。盈盈坦言：「我相信做那麼有意義的事情，不會因此而受到影響及傷害，所以會繼續出來做善事幫人。」

教長者戴口罩

詩欣表示之前一直很想參與派口罩活動，昨日是第一次，見到一班長者排隊都很替他們辛苦。寶兒則稱派口罩的過程令她有感而發，見到有長者戴口罩的方法未必正確，故派口罩之餘，也要教他們如何使用。

談到早前與男友袁偉豪密遊日本，寶兒笑稱回港已過了14日，由於疫情是全球事件，故去到哪裏都要做好防禦措施。旅遊期間可有趁機撲口罩？寶兒笑說他們去的都是較多人會去的地方，所以貨架上的口罩都被搶購一空，他們也買不到。

否認與舊愛復合

盈盈派完口罩又趕回電視城出席《博愛歡樂傳萬家》記者會，透露當晚會聯同麥美恩、張寶兒、何依婷及陳詩欣幾名「是非精」擔任節目司儀。

盈盈被問到與舊愛醫生男友Martin於情人節前夕撐枱腳，疑似翻撻，她稱絕對無復合，也非撐枱腳，當晚馮爸爸也在場，大家只是商討兩人層樓及其他事情如何處理，純粹大家工作後約出來吃飯，沒想到是什麼日子。

層樓未有解決方案

問到盈盈為何要爸爸陪同？她表示爸爸一直是自己很信任的人，也認識Martin，有長輩在場可給予意見，她說：「大家沒有拗撬，我們很和平理性的。（層樓現在如何解決？）還未有最終方案。（不是放租嗎？）暫時也沒人租，我們都會繼續出來商討，不會因此而避忌。」

盈盈強調二人絕對不是發展地下情，大家都想有個新開始，她說：「不要講到我只得跟他復合這個選擇。（現在有人追？）那又未有，但我相信自己的market很廣闊的，只是近排非常時期，大家都不能出街，所以我才受到影響。」

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