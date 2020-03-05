外傭抱兩女兒到靈堂祭嫲嫲 小美：郭富城母親抱孫感安慰

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

城城一向侍母至孝，上月完成巡唱後，立即趕回港為媽媽辦理後事。城城昨午3時半身穿一身孝服現身，他神色哀傷，手捧亡母靈位牌步入殯儀館，由工作人員提着燒香引路。城城妻女尾隨，著上孝服的方媛見到門外大批傳媒，邊行邊點頭謝禮，兩名寶貝女Chantelle和Charlotte在疫情下，均戴上口罩，分別由兩名外傭抱住；外傭警覺性高，用手遮住兩名小主容貌以作保護。城城經理人小美也於下午4時許抵達，幫手打點。

曾見郭母 譚耀文到場弔唁

譚耀文、黃國榮（Sunny Wong）和太太、何麗全夫婦前來弔唁；譚耀文表示跟郭母有數面之緣。許志安與太太鄭秀文、鄭伊健夫婦、梁詠琪、古巨基夫婦、林珊珊、林曉峰、楊采妮、蘇永康、劉小慧、經理人黃柏高等圈中好友，送上花牌致哀。

雙眼通紅的小美晚上8時在場館外受訪，表示承受喪母之痛的城城狀况還好，但因忙於奔喪稍現疲態，在靈堂上又要幫忙接待來拜祭的親友，希望傳媒體諒城城暫時不方便受訪：「城城想先專注為媽媽辦好喪禮，郭伯母生前喜歡簡約、優雅，所以靈堂都以白色佈置為主，喪禮採取佛教誦經儀式，明日出殯後會土葬。」

城城父母是否合葬？小美表示這方面沒有問過，據她了解不是。至於郭伯母有何遺願？小美稱不敢代答，但認識的郭伯母見到子女成家立室，且已抱孫，都非常安慰：「始終是笑喪，郭伯母有子孫送別，大家都帶住懷念的心對她送上敬意，相信她的人生都好圓滿。」

巡演期間接噩耗眼紅紅

小美又重提城城2月初在美國巡演期間，在紐約一站準備演出的早上，獲悉媽媽過世消息，她說：「他當時沒有在我面前喊，但眼紅紅，作為晚輩必定難過，我有問他要不要取消演出， 他沉澱了一陣子後，接受了這個事實，決定以專業態度繼續做騷，而演出正值農曆新年，城城就刪減了新年恭賀的互動環節，當然情緒審慎而凝重 ，雖然觀眾不知道發生什麼事，但都尊重他的演出，城城這樣做一點都不容易。」城城有沒有擔心在港的太太應付不了奶奶過身？小美稱幸好城城的家姐和姐夫能幫忙分擔。此外，城城的巡迴演出目前因新冠肺炎疫情而暫停，電影計劃尚未開始，他可趁機會稍為休息，調整生活，她和城城並期望疫情盡快過去。

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