【開箱】新冠病毒牽連《007》《花木蘭》 全球電影業恐蝕390億元

粉絲要求延期上映

製作費高達2億美元（約15.6億港元）的迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan），原定下月底全球同步公映，但受到疫情影響，亞洲主要市場包括內地、日本及韓國決定延期開畫；另外，丹尼爾卡特（Daniel Craig）最後一次扮演占士邦的《007：生死有時》（No Time to Die），如果按照原定計劃4月上映，票房難免亦遭牽連，隨時淪為「炮灰」。

占士邦電影粉絲網站MI6-HQ日前發表公開信，呼籲電影公司為了大眾健康着想，認真考慮《007：生死有時》延期開畫的可能性，「距離新片上映只有1個月，新冠病毒已在美國社區爆發，就連華盛頓亦宣布進入緊急狀態，戲院或將關門，人流自然減少，誠如《新鐵金剛：智破天凶城》對白所講，你真的覺得很安全？」

農曆檔期跌幅驚人

事實上，全球影業遭到疫情衝擊，恐怕難言安全。還記得在短短兩個月前，業界正為2019年全球總票房錄得史上最高的425億美元（約3315億港元）而感到雀躍之際，迅即由「天堂直墮地獄」，難免令人心寒。

就以內地為例，作為全球第2大電影市場，由於政府下令全國戲院暫停營業，多部賀歲片隨即抽起不播，結果農曆新年票房（由1月24日至2月23日止）由去年同期的17.6億美元（約137億港元），暴跌至今年只有420萬美元（約3276萬港元），跌幅相當驚人。

至於全球第5大電影市場的韓國亦面臨同一慘况，今年2月票房收入下跌70%，據韓國電影委員會發言人表示：「新冠病毒的影響，比2015年出現中東呼吸綜合症（MERS）更慘烈。」韓國最大院商CGV發言人亦認同：「觀眾明顯害怕（入場）。」

美國女星拒絕訪日

既然入場觀眾大減，荷李活明星亦無必要冒險到「疫區」宣傳，出爐金像影后雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）原定上月到日本宣傳《星夢女神：茱地嘉蘭》，最後決定取消，改為透過Skype跟當地傳媒訪問；另一女星莎愛絲露娜（Saoirse Ronan）打算本月底赴日為《小婦人》造勢，最近同樣打消念頭。

各國電影工業陷入停擺邊緣，將於5月揭幕的康城影展又如何？發言人接受THR記者訪問時稱，現正密切留意疫情發展，暫時未有定案，所以影展仍在籌備階段。如無意外，入圍主競賽單元的候選電影名單，將於4月中公布，但大前提是，影展能夠如期舉行。