全智賢斟拍《李屍朝鮮》編劇新作

韓國傳媒昨日報道，全智賢早已收到《解碼追兇》、《李屍朝鮮》編劇金恩熙新作《智異山》的劇本，目前正在積極商討中，雖然仍未落實主演，但估計接拍機會甚大。

《智異山》內容保密

事實上，全智賢自從2016年演出劇集《藍海傳說》後，已有4年未見新作。去年底她客串演出串流平台Netflix原創劇集《李屍朝鮮》第2季，其後有傳她可能成為第3季的女主角，但據韓媒引述知情人士透露，全智賢目前並未討論是否接拍《李》劇第3季，反而集中焦點在《智異山》之上。

據悉新劇《智異山》是以韓國同名山脈智異山為背景的作品，目前正處於選角階段，預計今年下半年開拍，最快年底播出，至於新劇故事內容仍然保密。

榮升社長夫人

全智賢有望復出拍劇，對粉絲來說當然是好消息，而她的丈夫崔俊赫近日獲得晉升，帶挈全智賢成為社長夫人，對她而言更是天大喜訊。據韓媒指，崔俊赫原本任職阿爾法資產管理公司的副社長，該公司前社長上月離職後，崔俊赫當選為新任社長。

事實上，崔俊赫父親正是阿爾法資產管理公司最大股東，之前崔俊赫於美國銀行工作，去年4月才接手打理「家族生意」，如今正式成為公司話事人。據報該公司成立於2002年，資產總值高達3500億韓圜（約23億港元）。