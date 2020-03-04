余逸思呻被金剛糟質 陳俞希沈殷怡笑斥無大無細 練美娟嘲欠睿智

記者：鍾一虹

Hailey、Shirley、Yoshi與娟姐都大讚陪金剛同行的台灣女友梁云菲（Nana）容易相處，一起拍攝浸溫泉時，她不吝嗇騷火辣身材，Hailey說：「但金剛全程監場，驚女友蝕底，我們亦怕身材比下去，用毛巾包身體，直至玩滑浪遊戲，Nana不在場，我們才換泳裝上陣。」

Nana「食力」驚人

原來Nana的「食力」也令大家驚歎，Hailey說：「食甜品放題，我都好放縱自己，娟姐就示範雪糕脆筒塞入口，轉頭發現Nana枱上堆滿一棟碟子。」娟姐提到拍獵奇環節，試食不同昆蟲、動物製成的罐頭，Nana都好鍾意食。

Yoshi身材成話題

Yoshi在橫濱麵包節吃到很多特色麵包，感到滿足，但大呻要承受拍檔逼試食、金剛踩身材，她說：「金剛長期同我講『爺爺單身好可憐』，不斷人身攻擊我，我聽不明，他年紀大一截，加入不到我們的話題。」

身邊3人隨即圍攻取笑Yoshi無大無細，更澄凊跟金剛合作無問題，Hailey大爆：「我們買了不同味道的咖喱，Yoshi抽中食屎味咖喱，好難食的，金剛都有一齊陪食。」

Shirley獲金剛寵幸

娟姐笑言稍有睿智便能參透金剛的心意，她說：「金剛個笑話答案是『無奶奶』，意思無腦還可靠身材，Yoshi無腦又無身材，就要增值自己。」年紀最輕的Shirley則大曬獲金剛寵幸，她說：「拍攝時我會餵他食麵，他當我妹妹影合照留念。」

服裝：American Eagle（Hailey）、b+ab（Yoshi）

化妝：yukimakeup（Hailey）

髮型：Terrence_chann（Hailey）