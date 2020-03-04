有咳嗽怕傳染家人 周柏豪戴口罩瞓覺：搞到耳背流血

取消女兒百日宴

談到女兒周芯悅3個月大，周柏豪稱女兒除了到健康院打針外，就一直沒出街，「真的很擔心，我又找不到嬰兒口罩。我現在工作完回家，會馬上消毒鞋底，換衫、冲完涼才碰女兒。試過咳都不敢除口罩，連續一個星期戴住瞓覺，結果弄得耳背流血」。他表示之前有計劃為女兒搞百日宴，但受疫情影響打消念頭，「半歲或一歲時再舉行，健康最緊要，同屋企人食飯慶祝便算」。

連詩雅與菊梓喬一起受訪。連詩雅最近除工作外甚少外出，聚餐也免了，故多了時間在家煮食。有地獄廚神稱號的她，笑言這是訓練廚藝的良機。煮給男友徐浩吃？她說是煮給媽媽吃。

連詩雅叫菊梓喬玩交友App

菊梓喬透露疫情期間創作了兩三首歌，很充實。會否結識男友解悶？她說連街都沒得出，怎樣識人。連詩雅提議菊梓喬玩交友App，她有幾個朋友都是因此認識結婚。菊梓喬笑說看緣分，擇偶都會揀華人。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜