《花木蘭》避炎 延後中日韓映期

改編自迪士尼動畫的真人版電影《花木蘭》（Mulan），由《烽火動物園》新西蘭女導演妮姬卡路（Niki Caro）執導，「小龍女」劉亦菲飾演花木蘭。據韓媒報道，《花木蘭》原定美韓兩國同步上映，但因新冠肺炎疫情，決定延期，並視乎疫情發展再定韓國映期。日本方面昨日也宣布，該片原定4月17日上映，現延至5月22日。據悉成本高達2億美元的《花木蘭》，迪士尼十分看重內地市場，原定本月27日上映，也被迫押後。有韓媒指雖然不少2、3月上映的韓片已宣布延期，但定檔3月底的《花木蘭》也避疫延後，令到現時排期4月上映的電影也開始考慮延期，預計4月上映的超級英雄片《黑寡婦》會否如期上映，也備受關注。

《犯罪都市》續集延拍

另外，由《屍殺列車》馬東石主演的韓片《犯罪都市》續集，原定2月底開鏡，並前往越南取景，但因應疫情，越南限制韓國人入境，被迫延遲開拍。韓國電影票房持續下跌，據報剛過去的周六日兩天，入場人次僅得28.5萬人，較上周50.5萬人，再下跌近半。

文：蘇珮欣