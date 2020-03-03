梅根有意復出拍戲 瞄準超級英雄片 挑戰黑寡婦Marvel隊長

據英國《鏡報》報道，梅根很聰明深知若再拍戲，觀衆很難擺脫對她現有的印象，很難接受她在戲中出現，不過她已下定決心重操舊業，所以告訴在荷李活的經理人尼克哥連斯（Nick Collins），揀戲的原則包括要拍大片，例如超級英雄電影，在群戲中客串其中一個角色；有知情人士稱，「梅根正計劃在荷李活有連串會面，其實她已為迪士尼出品配音，現有指她正物色超級英雄片，可以聲音演出，甚至現身大銀幕」。

為迪士尼配音

不少一線女星都參演超級英雄片，例如「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）、「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）等，據悉梅根認為Marvel電影佔據全球最大市場，這正是她想爭取的戲。

梅根欲重投演藝圈早有迹可尋，去年《獅子王》在倫敦舉行首映禮，哈里王子夫婦和迪士尼現已卸任的行政總裁艾格（Bob Iger）碰頭，哈里王子向艾格推介太太善於聲音演出，並說：「你看來很意外，但她真的很有興趣。」在流出的片段出，艾格向哈里王子表示，「當然，我們都想嘗試」；未幾即有英國傳媒爆料，迪士尼邀請梅根「獻聲」，交換條件是慈善捐款給保育團體「大象無國界」（Elephants Without Borders）。事實上若梅根願意重返荷李活，相信演出機會不會比她嫁進王室前少；今年1月，影視串流平台Netflix的內容總監薩蘭多斯（Ted Sarandos）被傳媒問及若哈里王子夫婦離開王室後，會否跟他們合作，薩蘭多斯當時就說：「誰會不感興趣？當然。」