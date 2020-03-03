《法證IV》盡情投入感情戲 黃浩然反被老婆投訴不浪漫

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

黃浩然表示拍攝《法證先鋒IV》十分辛苦，花很長時間背熟對白，用了不少心力，幸整個團隊互相鼓勵，每個人都付出很多力，拍出預期的質素，但真的沒想到有這麼好反應，更感恩是在疫情下一直陪伴大家去度過，覺得是一個頗大的使命。

畀湯洛雯100分

最辛苦是否要重拍？他說：「這是其中之一，重拍要取回新鮮感好難，先不說觀眾比較，自己亦有把尺在心裏比較，所以一開始要同自己講，怎樣可以令把尺消失呢？我和黃心穎拍這部劇半年，很多事在這段時間建立，但要撇開所有事轉移到湯洛雯身上，怎樣可以做到呢？所以就約湯洛雯做功課，圍讀多幾次，再多點排戲，在有限的時間盡量跟對方建立默契，最重要是令她信任我，因為她有八成戲分都是跟我一起拍的，我覺得她表現得非常好，我畀100分，她要在短短個多月接手這件事，其實是一個很大挑戰，梅小青的劇本也並不『易食』，要花很多心機從中找一些火花出來，所以大家都盡量幫她。」

「咀鄭希怡 兒子唔睇得」

劇中與鄭希怡演情侶，他稱跟對方相識差不多20年才首次合作，因太熟絡，拍攝時幾乎忍不到笑，「怎會想到會和她拍咀嘴戲，感覺幾得意，拍落又覺得和一個那麼熟的朋友開工，其實好正，因為可以完全不用去夾，大家默契十足，出來效果都覺得OK，但唔畀得兒子睇；這套劇是兩個仔首次看我的作品，唯一沒有看第3集，就是跟鄭希怡的咀戲，還要瞓在牀咀。當晚夠鐘播時，兩子話要睇，我說今集唔睇得。個仔問點解？我答他們因為有啲好恐怖嘅嘢！平時有不適合他們看的，我都會從旁指引」。他表示之前的作品都刻意不讓兒子看，因覺得不適合他們，有時他在劇中攬住演員，即使不是女性，而是其他小朋友，兒子也會問何解，被問得太多次，覺得兒子開始長大，便讓他們看，他自豪說：「他們一看我的劇便上癮。其實兒子要求好高，不啱睇就轉台，心想如他們轉台就大鑊了！見他們看得投入，我都放下心頭大石。」

工作家庭健康取平衡

黃浩然與太太莫家嘉（Kaka）結婚多年一直恩愛如昔，現實中是百分百好好先生，要在《法證IV》中處理複雜感情戲可有難度？他說：「所以我畀人投訴囉！老婆話我不浪漫，因為我將所有浪漫都在開工時用晒！我覺得令對手信任好重要，成件事就會來得很舒服，所以在拍攝時盡情投入，也能給予對手安全感。其實太太好包容我，她就我多過我就她，很多謝她。」

2014年患上貝賽特氏症，需要全面停工，他表示現在對身體健康要求高了，不會讓自己捱壞，即使沒新冠肺炎疫情，自己有少少不舒服，在家中都會戴口罩，怕感染全家人，他說：「我以前太放肆，不注重休息，現在需要休息就休息，不想捱壞身體，飲食也十分注重，不吃垃圾食物，亦已戒煙，和家人多做運動，新公司亦十分明白我，知我要在工作、家庭和健康取得平衡，會隨這方向為我安排工作。」

期待擔正杜琪峯執導電影

去年簽約古天樂經理人公司，黃浩然表示除了拍劇及電影，亦希望唱歌及參與綜藝節目，作多方面嘗試，還想將自己的經驗為行業作出一點貢獻，支持新導演、新劇本及帶領一些新演員，他說：「不止講錢，好似老闆古天樂，為這個行業真的付出很多，好值得我們學習，他已很忙，無時間的情况下也做到那麼多，他這個態度大家都需要有，不要只計收穫。」重投電影圈，黃浩然自稱新人，「我當然想再跟師父杜琪峯合作，還經常跟他說最緊要保重身體，應該拍一部由我擔正的電影，他說『得㗎喇！』我覺得是少少情意結，他帶我入行，其實我都很期待，但不會強求，最緊要做好自己先，雖然以前好驚拍他的戲，但回想是很享受的，都想再挑戰」。

髮型：DY@Muse

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