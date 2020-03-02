疫情拖累 朴敘俊開大牌檔宴粉絲無望

劇組疑中招《再見媽媽》停廠

《搞乜戀金秘書》朴敘俊、《魔女》金多美及《回答吧！1988》劉在明等合演有線頻道JTBC新劇《梨泰院Class》，1月底首播以來收視節節上升，前晚播出第10集，朴敘俊讓撞死父親的肇事逃逸車禍案重審，把飲食集團「富二代」兇手送入監獄，刺激收視升至14.76%，刷新開播新高。此劇開播前，朴敘俊曾承諾收視超過10%會在梨泰院開一日大牌檔請觀衆飲酒作樂，但JTBC表示因應新冠肺炎疫情而無法履行此承諾，會商討其他方法「找數」。

與《梨泰院Class》同時段播出的tvN新劇《再見媽媽又再見》，昨早爆出有工作人員出現新冠肺炎徵狀，tvN得悉後即煞停昨日拍攝工作，全體人員回家休息。幸好昨日下午該員工病毒檢測結果為陰性，劇集會於明日（3日）復拍。

請夏檢測結果呈陰性

原定本月12日首播的tvN新劇《機智醫生生活》，由趙正錫、柳演錫及鄭敬淏等合演，昨日表示基於拍攝現場人群聚集，為了台前幕後健康着想，上周開始停工，預計本月8日才復拍。

至於女歌手請夏早前與多名工作人員前往米蘭出席時裝周活動，返回韓國後同行兩名工作人員確診新冠肺炎，與患者有密切接觸的請夏，病毒檢測雖呈陰性，但唱片公司表示會取消她所有工作，目前正自行在家中隔離。

子瑜捐款中韓兩地

人氣女團Twice的台灣成員子瑜日前表示，捐出5000萬韓圜（32.5萬港元）助韓國市民抗疫後，遭內地網民指摘她無視內地疫情。昨日內地某社福機構透過微博公開子瑜向內地捐款30萬人萬幣（約33.5萬港元），內地網民得悉後即改口大讚她有善心。

早前已有多齣韓片宣布延期上映。韓國電影振興委員會表示，受疫情影響戲院生意大減，2月份總入場人次為734.7萬人，比去年同期2227萬人次，暴跌逾六成，為16年來新低。當中2月份單日最低觀影人次僅8萬，韓國疫情嚴峻，3月份戲院入座率恐續跌。

東京事變騷如期舉行受批評

日本方面，於政府呼籲下近日多個演唱會宣布取消或延期。不過，椎名林檎擔任主音的殿堂級樂隊東京事變，2月29及3月1日於東京的演出如常舉行，因而惹來外界批評。據悉2003年出道的東京事變2012年宣布解散，今年初重組大搞巡迴兼推出新歌，有粉絲表示就算有病也要看他們的演出。

Avril Lavigne取消亞洲巡唱

另外，加拿大搖滾天后Avril Lavigne昨日宣布基於新冠肺炎疫情，取消合共12場亞洲巡迴演唱會，包括5月24日在香港亞洲國際博覽館的演出。