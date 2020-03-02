自爆拍成人電影 養父尷尬 史匹堡養女涉家暴被捕

米姬拉史匹堡現年23歲，仍在襁褓已被史匹堡和琦卡素收養。史匹堡曾經憑《舒特拉的名單》及《雷霆救兵》兩度榮膺金像導演，養女米姬拉同樣熱愛電影，不過選擇較為另類，她接受美國《太陽報》的訪問上月中曝光，自爆已攝製兼主演一齣成人電影，正式加入AV女優行列；她又考慮申請認證當性工作者，以及脫衣舞孃。

未婚夫稱一場誤會

自稱是「性愛動物」的米姬拉當時在訪問中強調，一直渴望利用自己身體掙錢，不過為尊重未婚夫Chuck Pankow，所以這齣成人電影將不設男主角，稍後將透過成人網站上架。米姬拉稱小時候曾遭人誘姦及虐待，但表示犯案者並非家庭成員。她在訪問中表示，拍攝成人電影已知會史匹堡夫婦，聲稱二人對她的決定「好奇」但不感到難過。不過有接近史匹堡人士稱，他對於米姬拉拍成人電影感到十分尷尬。

據娛樂新聞網站Radar Online報道，美國時間上月29日早上約6時半，米姬拉在田納西州納什維爾涉家暴等輕微罪行被警方拘捕，雖然獲准以1000美元保釋外出，但據當地警方稱，涉家暴者至少要拘留12小時才能釋放。米姬拉需於本月9日早上出庭應訊。她的職業飛鏢手未婚夫Chuck Pankow承認米姬拉被拘捕，但沒講述事發經過及原因，只表示是一場誤會，而且事件中沒有人受傷。

現年73歲的史匹堡和66歲《情書》女星琦卡素共有7名子女，除了米姬拉外，家庭成員包括兩人育有的29歲和23歲女兒Sasha與Destry，以及27歲兒子Sawyer；另外還有史匹堡跟前妻愛美艾榮（Amy Irving）所生的34歲兒子Max，琦卡素和前夫育有的43歲女兒Jessica及31歲養子Theo。