隔離期滿 出關慶祝54歲生日 黎芷珊：我放監啦

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昨日是黎芷珊的54歲生日，前日她出關跟好友慶祝生日，包括賭王千金何超蕸。芷珊接受《明報》電話訪問，說出關心情興奮，跟好朋友在中環吃飯慶祝，她的生日願望是疫情快過去，大家也要身體健康。

芷珊的姑媽黎婉華是賭王何鴻燊的元配，她是賭王的侄女，談到約賭王二房女兒超蕸食飯，芷珊稱兩人是小學至中學同學，跟超蕸是由細玩到大的好朋友，故出關也第一時間約她跟好友見面。

眼鏡生意疫境賺錢

芷珊稱由於疫情影響，所有活動也延遲，她要到3月尾才開工。昨日正日生日，芷珊在家中沒慶祝活動，她自我隔離了一個月，問她如何打發時間？她笑說：「不停煲劇，清潔屋企，上網買嘢！」芷珊連日追看大熱韓劇《愛的迫降》，她以前是一心喜歡劉亞仁，看來已轉會做「玄太」。

在疫情下各行各業也受影響，黎芷珊是眼鏡品牌老闆，透露網上生意比前好，疫境中有錢賺。

芷珊創立的眼鏡品牌「Luisa Leitao」，設計特色是眼鏡框超大，她經常做生招牌外，鄭秀文、佘詩曼、蔡卓妍、楊千嬅等也是品牌支持者。芷珊說：「因為啲人唔出街，多咗網購，而且個個都要戴眼鏡出街，所以生意仲好咗啲！」

同船好友隔離完畢

曾跟黎芷珊同乘坐郵輪的陶傑比她早出關，早前已投入工作回商台主持《光明頂》。陶傑復工前一日收到衛生署官員致電恭喜，他在facebook寫道，對方問離開鑽石公主號已經一個月，有沒有覺得唔舒服？他答：「有。一個月來林鄭月娥仲未下台，我好唔舒服。」衛生署官員扮聽唔到，答：「恭喜你，你可以正式出山了。」

另外，同船的張寶華昨日也分享近况貼出新相，她跟8歲的侄女張詩晨慶祝生日。