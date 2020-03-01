【開箱】《愛的迫降》超越偶像劇 高唱兩韓友誼之歌

糖衣包裝下的民族主義

對於韓國人來說，《愛的迫降》不單是糖衣包裝的偶像劇，在《來自星星的你》金牌編劇朴智恩筆下的愛情故事，亦蘊含更深層次的民族主義。從孫藝珍飾演的時裝集團社長「尹世理」誤闖朝鮮邊境，並獲玄彬扮演當地軍官「利正赫」英雄救美開始，無論她遇見的朝鮮軍人，抑或家庭主婦，都對她悉心照顧，完全擺脫兩韓所謂敵對關係。

同樣地，玄彬為了保護孫藝珍，不惜以身犯險，隻身潛入韓國，而他的朝鮮部下亦趕來增援；其後玄彬被奸人陷害，淪為韓國國安局的政治籌碼，但他從未受到迫害，反獲處處包容，甚至伸出援手，這種跨越政治體制的合作精神，同樣令人動容。

當「型英帥靚正」的朝鮮軍官與「高富美」的韓國女財閥，談一場《羅密歐與茱麗葉》式的愛情故事，本身已夠凄美動人；更重要的是，編劇朴智恩在韓國總統文在寅上任後刻意親近朝鮮領袖金正恩的政府大氣候之下，透過《愛的迫降》高唱兩韓友誼之歌，難怪贏盡韓國觀眾的掌聲與認同，恐怕劇中朝鮮小兵「金舟墨」，亦得放棄心中經典《天國的階梯》，轉投《愛的迫降》懷抱了。

回顧韓國影壇，由20年前的《JSA安全地帶》，到《3個特攻美少年》、《北寒諜戰》，以至今年在港上映的《白頭山：火山浩劫》等，標榜兩韓合作、歌頌兩地友誼的主題，其實從未停止，某程度上亦反映了人民的期望。

由《JSA》到《白頭山》標榜兩地合作

例如《上流寄生族》金像導演朴贊郁的成名作《JSA安全地帶》，透過宋康昊與李秉憲飾演的兩韓士兵，攜手調查一宗發生在板門店的槍殺案，過程中孕育出超越政見的友情，雖然最後悲劇收場，至少血仍未冷。

相隔廿年，李秉憲在《白頭山：火山浩劫》由韓國士兵變成朝鮮間諜，為了阻止中朝邊界的火山爆發，勉為其難跟河正宇飾演韓國軍官合作，最後更犧牲小我，以保兩韓人民安全。電影結局是河正宇夫婦領養了李秉憲的遺孤，一家四口在韓國快樂地生活，頗有象徵意義。