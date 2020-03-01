婚前一日繼續教健身 吳雲甫娶妻一切從簡

38歲吳雲甫（Owen）11年前從加拿大回流返港參選香港先生，在娛樂圈默默耕耘逾10年及擔任健身教練，今日正式迎娶在泰國長大的33歲女友林瑋如（Jackie），兩人早有共識，婚事低調進行，不打算鋪張大排筵席，甚至結婚前一日和翌日都如常開工，務求一切從簡。

無兄弟姊妹團 不擺酒

Owen說：「起初我們只想在外地簽紙，後來因經歷香港很多事，覺得簡簡單單結婚就算。在香港簽紙，兩家人見證已經好開心，接新娘、斟茶給長輩和過大禮都有，但都是好簡單。因疫情影響，不會有兄弟姊妹團，也不會擺酒，之後才請食飯補祝，一切從簡，我們沒有太大失望。見好友倪晨曦原本2月底舉行的婚禮都延期，但馮凱淇則順利簽紙結婚，事前都有問她們意見。」

承認閃婚為生小朋友

Owen承認為計劃生小朋友才閃婚，向胞妹和朋友取經，做婚前檢查、選定醫院做資料蒐集，但不刻意製造鼠年BB，會隨緣。結婚前一日，Owen心情沒有太緊張，因為有妹妹和朋友幫手，自己則不忘掙錢，由早上9時忙至下午5時，密密上堂教健身，晚上跟家人食飯，按傳統不見未婚妻。他與未婚妻數日前才在港拍婚紗照，受疫情影響，暫時擱置返加拿大請親戚食飯，稍後才陪太太返泰國見親友，或待年尾才補擺喜酒。

每日做帶氧運動抗疫

新冠肺炎肆虐，市民減少外出，加上適逢農曆新年假期，Owen的健身中心生意較淡靜；可能學員留家太久沒做運動，2月底逐漸恢復上堂。Owen為大家衛生安全着想，健身中心做足防疫準備，例如為學員量體溫、備口罩及消毒搓手液，彈牀和健身用具都噴上酒精消毒。身為教練的他提醒大家抗疫小貼士，「運動會流汗、出油，切記不要捽眼、口、鼻，避免讓病毒入侵，也要勤洗手。運動後身體會加速製造白血球用來抗病毒，要多喝水，建議每日飲1.5至2公升水，就可以有助排出毒素」。他又建議每日做帶氧運動約20分鐘，按不同人身體狀况而定時間長短，有助提升心肺功能，就可以繼續「疫」境自強。

場地：BounceLimit Rebounder Training Studio

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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