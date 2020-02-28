【開箱】美劇《奇蹟締造者：黑暗時代》 「哈利波特」化身無知王子

原班人馬開拍續集《奇蹟締造者：黑暗時代》（Miracle Workers: Dark Ages）剛於今年1月29日起，逢周三晚透過華納電視頻道與美國TBS電視台同步播出，香港觀眾可於NowTV 510收看。

最愛鴨仔叫「哈利」

第2季陣容不變，故事背景卻完全不同。今季變成古裝劇，以中世紀歐洲為背景，圍繞一群平凡的村民，他們在貧富懸殊、知識貧乏的環境中，過着樂天的生活，跟首季一樣以傻氣、愚蠢、無知、荒謬的人身為軸心，例如扮演王子的丹尼爾，跟他威風、嚴肅的父王相比，格外顯得懦弱無知，不懂世情兼毫無主見，他的興趣是在宮中飼養數十隻鴨仔，最寵愛的叫「哈利」，夠諷刺了吧？

首集講述丹尼爾為了心愛的鴨仔，闖進父王的辦公室，打擾他商量國事。丹尼爾被訓斥後，為了學做一國之君，於是跟隨父王出巡，途中撞到一輛裝滿糞便的木頭車，父王命他展示威信，將涉事車主斬首示眾，丹尼爾雖然不想濫殺無辜，但不知如何反抗，最後被一名女村民勸服，丹尼爾隨便說句「放過他」就解決問題。

劇集以荒謬的故事加上無知的角色，藉此諷刺人性的缺憾。電影《反啪啪同盟》女星格拉爾迪維斯瓦納坦（Geraldine Viswanathan）與一般村民不同，天生聰明兼好學，思想有邏輯，但因活在這條村裏，竟被視為異類，正好反映現實中，女性受到歧視的社會問題。

《奇蹟締造者：黑暗時代》在布拉格拍攝，丹尼爾早前受訪時表示，劇集的製作規模，是他繼《哈利波特》系列後，遇過最大型的作品，他稱走進片場後，城堡及花園等佈景好像永無盡頭，龐大的實景令他嘩然。他又指今季角色與上季差別很大，今次扮演一名愚蠢王子，雖然不是壞人，卻毫無自知之明兼懶惰，只活在自己的世界裏，但他開始意識到自己與別不同，逐步思考自己的生活及與別人的關係等。

丹尼爾坦言自己與角色性格不同，但很享受演繹這角色，不過，扮蠢比裝聰明更困難，拍攝時令他聯想起經典美劇《老友記》的Joey，因此參考此角色的演繹方法。

將執導黑色喜劇

談到劇中與鴨仔演對手戲，丹尼爾指牠們只會按着自己的心意行事，不可能訓練牠們，拍攝時工作人員要用圍欄把他跟鴨子圍起，直到開始拍攝時才拿起圍欄，否則牠們會四圍走，非常搞笑。

丹尼爾更透露，正在準備執導新戲，可能是一齣黑色喜劇，現已開始構思劇本，會在過去20年合作過的演員中，物色最佳人選演出。未知他跟《哈利波特》的好友「榮恩」路柏格連（Rupert Grint）或者「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）會否再續前緣？