【明報專訊】第34屆日本金唱片大獎昨日公布得獎名單,大會綜合計算2019年專輯、單曲及數碼音樂等的銷量,男團「嵐」獲頒年度藝人大獎。嵐憑出道20周年精選碟《5×20 All the BEST!! 1999-2019》賣出235.6萬張的銷量佳績,包辦年度藝人、年度專輯及最佳MV合共3個獎項,成為今屆大贏家。嵐已是第6次奪得年度藝人大獎。