劉亦菲避談撐港警：這是敏感話題 《花木蘭》遷就內地市場刪剪主角吻戲

迪士尼動畫改編拍成真人版電影如《美女與野獸》及《阿拉丁》等，全球票房勁收10億美元以上，電影公司對於華裔演員主演《花木蘭》更是寄望甚殷，斥資2億美元拍攝，製作費為同類電影之冠，絕對不容有失。劉亦菲早在今年1月已從北京飛抵美國，展開漫長的宣傳工作，據報《THR》已是劉亦菲近期第6個登上封面的同類刊物，曝光率不用置疑。

外圍因素或影響票房

不過，面對新型冠狀病毒肺炎疫情擴散全球、內地戲院重開無期、電影被美國評為PG-13級別（不適合13歲以下人士觀看），加上劉亦菲受到撐港警言論影響等因素，《THR》記者對《花木蘭》票房感到擔憂，似乎不難理解。

去年8月，香港反修訂《逃犯條例》風波持續，劉亦菲透過微博轉載：「我支持香港警察，你們可以打我了。」內地網民讚好，紛紛轉發支持；然而此舉亦觸動不少香港甚至海外網民的神經，透過社交媒體Twitter轉發「#boycottmulan」（杯葛花木蘭）信息，劉亦菲對此首度開腔回應。

生於武漢望奇蹟發生

「明顯地，我認為這是一個非常複雜的情况，而我並非專家。」劉亦菲又說：「我希望這個問題能盡快解決，這是很敏感的話題。」據《THR》記者表示，劉亦菲對於有關問題，雖然有備而來，但是不願多談，只是不斷重複同樣答案，可見她對撐警言論或許影響新片票房一事，不敢掉以輕心。

提起新冠病毒，生於武漢的劉亦菲表示，她的家人或朋友幸運地未受感染，「對我來說，單是想到（新冠病毒）這事便已覺得沉重，國民在做正確的事，小心地保護自己和別人。看到他們數星期內足不出戶，此事讓我很感動，希望奇蹟發生，一切成為過去」。

《花木蘭》請來《烽火動物園》新西蘭女導演妮姬卡路（Niki Caro）執導，劉亦菲跟鞏俐、李連杰及甄子丹等合作之餘，更與華裔男星安柚鑫（Yoson An）有咀嘴戲，不過，有傳此片在內地試映後，當地電影公司高層認為有關場面並不符合市場需要，因此把它刪剪了，妮姬卡路直認不諱。

全球選角如大海撈針

「（接吻戲）拍得很美，但內地片商認為它不適合，所以我們把它刪減。」由此可見，迪士尼對於內地市場有多重視。

導演亦提到選角問題，早在2016年10月已開始全球試鏡，終於花了一年時間，「感覺就似大海撈針，幸好我們成功找到劉亦菲，如果沒有她，這部電影肯定開拍不了」；劉亦菲亦興奮地表示，能夠爭取這個演出機會，「就似夢想成真」。被問到最想花木蘭跟哪位迪士尼角色合作？她笑說是《魔雪奇緣》的愛莎公主。《花木蘭》將於3月26日在港上映。