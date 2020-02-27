【開箱】韋斯汀性侵罪成 前妻有影帝新歡 巴黎名牌時裝騷倡女權

去年4月開始熟絡

不過韋斯汀被判罪成後，隨即傳出現年43歲的佐珍娜卓曼已覓得第二春，對象正是現年46歲的《鋼琴戰曲》金像影帝艾恩布迪（Adrien Brody）。據報後者曾演出韋斯汀監製的《驚殺荷里活》等電影，跟佐珍娜認識已久，不過直到去年4月，兩人出席名模Helena Christensen在波多黎各舉行的泳裝發布會才開始熟絡。自與韋斯汀離婚後，佐珍娜本已準備不會投入新戀情，但據報她跟艾恩十分投契。根據網上資料顯示，兩人又巧合地同月同日生，知情人士稱，艾恩讓佐珍娜感覺非常可靠；未知是否韋斯汀的性侵案已塵埃落定，所以兩人的戀情近日才逐漸「浮面」。

提起#MeToo反性侵運動，現正舉行的巴黎時裝周，前日輪到名牌Christian Dior的2020秋冬新裝登場，設計師Maria Grazia Chiuri正好用上女性主義為主題，場內的布置掛上耀目顏色的不同標語，包括「女性起義」、「父權制等如氣候緊急狀態」、「女人如月球，牽動潮汐」、「當女人罷工，世界靜止」等，高調呈現女權議題。

前日出席Dior時裝騷的圈中名人也不少，包括名模Karlie Kloss、《人鬼情未了》狄美摩亞（Demi Moore）、《異形》薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）、《星際特工：千星之城》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、法國前第一夫人布魯尼（Carla Bruni），以及《危險人物》奧瑪花曼（Uma Thurman）女兒瑪雅漢基（Maya Hawke）等。