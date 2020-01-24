日本歌迷睇騷後確診新冠肺炎 EXILE Perfume緊急停唱

據日本傳媒報道，曾於2017年參加《紅白歌唱大賽》的三人樂隊Wanima，本月8日在福岡舉行巡迴演唱會，事後一名任職護士的廿多歲女歌迷，證實患上新冠肺炎，為了避「炎」Wanima決定取消本月29日至下月8日在福井及愛媛舉行的4場演出，並發表聲明慰問患病歌迷。

西川貴教批評政府不負責任

嚴峻疫情對日本藝能界造成的沉重打擊，逐漸浮現。原定昨日在東京巨蛋開騷的電音女團Perfume，臨時宣布取消個唱，大批歌迷抵達場館門外，才透過通告得悉表演煞停，表現一臉無奈；同樣地，昨日在大阪京瓷巨蛋舉行個唱的男團EXILE，亦宣布未來兩星期內的演出將會取消或延期。

另一方面，尊尼事務所亦發表聲明，表示旗下男團包括SixTONES、NEWS的演唱會，Kis-My-Ft2成員主演舞台劇，以及嵐的展覽會等，由即日起至下月9日止都會取消或延期，至於其他安排，稍後再作公布。

日本政府被指抗疫無方，男歌手西川貴教前日透過社交媒體Twitter連發數條帖文，狠批政府「不負責任」，把公眾活動應否取消的決定權，丟給主辦單位，因此造成社會混亂。昨日厚生省發出指引，叫停多場演唱會，似是對西川貴教的批評作出正面回應。

金宇彬秀智齊齊捐錢

疫情同樣失控的韓國，確診病例昨日已突破千人，《如實陳述》陳瑞妍亦透過社交媒體Instagram鬧爆奸商炒賣口罩，政府卻坐視不理，「應該追究這些人的責任」。

為了幫助低下階層抗疫，不少韓星包括「大長今」李英愛及「國民主持」劉在錫等，慷慨解囊捐款或捐口罩，最新接力行善的韓星包括癌病初癒復工的金宇彬，跟女友申敏兒一樣捐出1億韓圜（約65萬港元）；曾跟金宇彬合演《任意依戀》的秀智、《鬼怪》男星孔劉，以及《Running Man》主持金鐘國亦捐出1億韓圜。至於《綠豆傳》金所炫、《守望者》李詩英，以及女歌手宣美等則捐出1000萬韓圜（約6.5萬港元）。

男團2PM成員祐榮原定明日退役，卻因疫情擴散，軍方為免士兵交叉感染，於是下令正在放假的祐榮不用返回軍營報到，而是直接離隊，變相提早退伍。