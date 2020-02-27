「烚熟狗頭咁樣，但似乎對佢真係好」 陳思銘撰文暗示唐詩詠有新歡

「沒有分開，因為沒有一起過」

陳思銘文中沒表明女主角是誰，但提到曾被女子追問：「其實你有冇諗過，你係咪真係愛我？」他選擇沉默沒回答，卻變分手收場。至於分開原因，男方解釋選擇工作重於女方，為免辜負，才忍痛捨棄感情。當陳思銘近日發現女方與男子合照後，即酸溜溜說：「雖然個男人烚熟狗頭咁樣，但似乎對佢真係好，而嗰種好，看得出是發自內心的，也就是鄺俊宇說的那種溫柔。看着她跟他的合照，我終於明白為甚（什）麼鄺議員說溫柔是最大的武器；看着另一個男人對她溫柔，威力之大，確是重重震傷了我的心臟。房裏有一瓶封了塵的廉價威士忌，我給自己倒了一杯，悄悄地療傷。」暗示見到舊愛有新歡而感心酸，還需借酒消愁，卻強調無意追回女方。

對於網民猜測文中提及的女主角就是緋聞女友唐詩詠，追問陳思銘是否情已逝？他透過電話回應：「沒有分開，因為沒有一起過。多謝關心。」

記者：林蘊兒