森美呻減薪10萬派1萬 汪明荃：快啲派

財爺派糖措施，阿姐相信很多市民會歡迎，「最好人手做到，快啲派，不要等到明年。好多人坐了3個月，好急啦！不過大家知明年會有錢派，個心定啲」。不少網民批評派錢手續繁複，阿姐說：「政府應該有困難，否則點解唔可以快啲呢？每人派1萬，大家應該收貨先。」

政府早前的「防疫抗疫基金」發放300億元協助各行各業，阿姐表示，「為大家做少少，都是一個措施，大家都辛苦，手停口停，不同行業有不同需要，希望大家又體諒一下政府啦！」對於康文署實施減場租，阿姐支持：「當然好啦，現在的場租好貴，劇團仲要租咪、燈，賣飛又扣手續費。好彩政府都批出1500萬幫粵劇界，可以幫補一下。之前4個月有300場演出，每個班有60人，大家不是分得好多，但會先照顧中下層演員，台前幕後都有，八和及非八和會員都計晒，但仲有崗位可能漏了，登記完這一輪，會再幫其他有需要的。」

劉德華和張學友分別錄抗疫歌支持醫護，阿姐未有此計劃，建議各人盡自己能力範圍做覺得需要的事：「我就做緊派口罩給寺院，發揮到大家能力最好的。」阿姐說：「知道醫護好辛苦，現在要靠他們的專業，因為我想入去幫都沒能力，香港人支持他們。」

記者：鍾一虹