《職業特工隊7》延拍 劇組離開威尼斯先回家 李秉憲劉在錫各捐65萬抗疫

湯告魯斯與《職業特工隊7》攝製隊上周已飛抵威尼斯，為原定昨日展開長達3星期的拍攝工作做準備，而意大利亦是全片外景第1站，預計拍攝威尼斯嘉年華、百合聖母教堂、聖斯德望廣場，以及當地著名的貢多拉船上取景。孰料意大利感染新冠肺炎個案急增，更成為歐洲疫情最嚴重的國家，拍攝計劃被迫叫停。

孝敏捐3000個口罩

派拉蒙電影公司昨日發表聲明，解釋停工決定：「為了攝製隊的安全和健康着想，加上威尼斯當局已經暫停所有大型公眾活動，我們決定延期拍攝，並讓所有工作人員回家。」但沒有透露何時復工。《職業特工隊7》繼續由上兩集的導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）操刀，原定明年7月開畫，第8集則安排2022年緊接上映，如今恐怕要延期了。

歐洲疫情以意國最嚴峻，韓國的確診個案亦急升至近千宗，成為亞洲最高危國家之一，演藝界紛紛伸出援手抗疫，繼「大長今」李英愛、《梨泰院Class》男星朴敘俊慷慨解囊後，昨日輪到韓國綜藝節目《Running Man》主持人劉在錫，以及韓片《白頭山：半島浩劫》男星李秉憲，分別捐款1億韓圜（約65萬港元）予當地慈善機構；韓劇《天空城堡》女星尹世雅亦透過社交媒體宣布，捐出1000萬韓圜（約6.5萬港元）給家鄉大邱市抗疫。

另外，繼《鬼怪》女星金高恩日前捐出4萬個口罩，贈予韓國低收入家庭後，女團T-ara前成員孝敏亦宣布捐贈3000個口罩給爆發疫情的大邱市，並把這批物資的照片上載至社交媒體。

Marilyn Manson取消港騷

香港的確診個案雖然不及韓國或日本，但仍不能掉以輕心，因此美國搖滾男歌手「邪神」Marilyn Manson宣布取消下月18日首度來港舉行的演唱會；另外，被喻為「澳洲Justin Bieber」的男歌手Ruel原定本月29日來港開騷，最近亦決定把個唱延至9月20日舉行。

至於早前有傳韓國男團Super Junior（SJ）將於下月28日在亞博舉行巡唱，主辦單位雖然未有最新公布，但因港府已對韓國發出紅色旅遊警示，禁止當地的非香港居民入境，因此情况並不樂觀；至於同日開騷的女團Apink，早於本月13日已宣布延期。