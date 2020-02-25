遭前經理人起訴 吳青峰嘆被最信賴的人刁難

吳青峰在慶功表示此次蘇打綠合體的驚喜，所有人員都簽下「保密條款」，違者將重罰500萬新台幣（約127萬港幣），更刻意取名為「燕姿計劃」，他笑稱很多人以為嘉賓是孫燕姿。

突反悔感震驚

吳青峰去年11月被前經理人林暐哲提告違反《著作權法》，稱蘇打綠已將所有創作的財產權轉讓給他，認為吳青峰未取得授權即公開演唱。

台北地檢署考量就雙方無法達成和解，昨日依違反《著作權法》起訴吳青峰及「哈里坤的狂歡」公司；青峰所屬的環球唱片回應稱，青峰因公開演唱自己創作的歌曲遭到起訴，感到錯愕。

聲明中表示，林暐哲音樂社與青峰的「詞曲版權授權合約」，已於2018年底終止。2018年9月雙方會面同意詞曲版權授權合約不再續約，吳青峰也於10月再度寄送存證信函以作證明。

環球唱片表示沒想到半年後，林暐哲音樂社突然反悔，片面要求吳青峰延長雙方之詞曲授權合約，讓青峰震驚意外，數度主動聯繫林暐哲本人未果，驚覺慘遭15年來最信賴的人惡意刁難對待。

娛樂組