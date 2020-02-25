傳搭上Angelababy旗下藝人哈妮克孜 黃曉明委託律師告造謠者

娛樂組

黃曉明除與哈妮克孜傳緋聞，亦有傳他與Baby進行財產分配，令他感到氣憤。Baby的公司已發聲明澄清，譴責造謠者傷害旗下藝人哈妮克孜、嚴重侵犯哈妮克孜的名譽權，將採取法律行動。

黃曉明昨日亦開腔，在微博轉發律師事務所的發文，內容是黃曉明委託律師事務所控告3名微博用戶，要求造謠者公開道歉，並賠償黃曉明相關的經濟損失及精神損害撫慰金等。

籲網民不傳謠 關注疫情

黃曉明留言：「從（20）19年年底至今，我一直在成都劇組拍戲，並在疫情發生後聽從劇組安排在酒店進行自主隔離。這段時間一直關注著疫情進展，希望能夠為抗疫一線的工作者們和病患們盡我的綿薄之力，萬萬沒想到會因此事佔用公共資源，我感到很無奈也很抱歉，希望廣大網友不信謠、不傳謠，多關注疫情，望我們早日渡過難關。」

哈妮克孜用法律保護自己

現年24歲的哈妮克孜，來自新疆烏魯木齊，擁有混血樣貌，外形美艷，被封為「四千年難得一遇美女中的美女」。她因在節目《國風美少年》跳敦煌舞驚艷全場，舞姿身段柔美，又帶異域風情，被視為迪麗熱巴最大勁敵。

哈妮克孜在微博回應說：「疫情當前，抱歉佔用了公共資源。法律就是保護自己的武器，白的永遠不會變成黑的。請別有用心的人停止造謠，我也不會再做任何回應。我會好好努力，好好工作，愛自己愛你們，時刻響應祖國號召，共同抗疫！」