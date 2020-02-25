擔心父母隔離無飯開 森美派胞妹送乾糧

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

送飯有時會遲或遺漏

森美昨日完成電台節目後受訪，表示因忙於工作，派胞妹做補給，送杯麵等乾糧到隔離營給父母，他說：「因水果、金屬物品及電器等都不准帶入去，能帶去的好少。其實政府有提供物資和糧食給隔離中心的人士，可能人數比較多，有時送飯會遲了，或有些單位會遺漏，昨晚好夜才收到。無所謂啦，食杯麵都可以，他們去隔離，又不是去度假。」

父母預算3月初出關

提到有港人落船後出現確診個案，森美表示初時都擔心父母，「聽講當日落船時有少少亂，有些港人未收到檢疫結果都有落船，但不知有沒有上包機。不過都要經好多關卡，應該不會有事，幸好父母每日都跟進自己健康情况，他們無事，昨日再取血液、鼻黏液樣本做檢查，過多兩三日應該OK，可以安心。」森美稱父母預算3月初就能出關，到時未必立即全家食飯聚會，「他們好乾淨，輪到我和妹妹兩家人要隔離，因我們每日接觸好多人」。森美表示這段時間雖然辛苦，但也有好的一面，自己發短訊給父母，是過去一年總和，「我呢個不孝子，現在孝順了少少，媽媽之前在船上無wifi上網，現在可以打機解悶了，我都有跟她玩耕田電話遊戲，她已玩到200關，叫我追上玩10關再講。」

偕妻女行公園抗疫

森美又趁前天周日駕電單車上山兜風，再偕妻女行公園抗疫，「不想經常屈在家裏，上去配水庫見到好多人無戴口罩，內心有少少擔心，會否人多聚集易感染，都想請教醫生。我都在節目提醒聽眾，去郊外吸新鮮空氣好，但盡量保護自己」。對於郊區多處現垃圾和火種？森美說：「我都話現眼報，朝早上山，下午有垃圾，晚上有山火，相信是大家少上山，未必知規矩，都會警惕自己。」他勉勵香港人繼續加油。

森美爸爸想要多啲菜

身在駿洋邨隔離的森美爸爸稱現在住隔離營好過在船上，當時每次開房門都好驚，好怕有細菌、病毒走入來。現在不用驚又舒服。他被困在屋內不會悶，即使回家都不敢出街，都是坐在家中，笑言還可以慳好多錢。對於膳食方面，他昨日有雲耳蒸雞飯，覺得如果多些蔬菜會好些。

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