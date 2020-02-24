【開箱】《富豪辯護人》朱智勳扮情聖 金惠秀執宋慧喬二攤演三流律師

不擇手段打官司

《富豪辯護人》講述一群被稱為「鬣狗」的律師，專門為上流社會打官司，為了金錢可以不擇手段。首集講述朱智勳在韓國最大規模的律師樓工作，是公司的王牌大律師，剛剛為某高官打贏官司，隨即接下大企業老闆的離婚訴訟。與此同時，朱智勳偶遇金惠秀，兩人火速成為戀人，原來後者也是律師，朱智勳在法庭見到金惠秀出現，才驚覺對方為打贏離婚官司，千方百計接近他偷取證據。

離婚官司敗訴後，朱智勳與金惠秀分手，卻控制不住感情仍掛念對方，還提醒她小心上門「找晦氣」的蠱惑仔。金惠秀對於蠱惑仔偷襲，一點也不懼怕，原來她有被虐待的黑暗過去，才試煉出強悍個性。金惠秀打贏離婚官司後，不但獲巨額律師費，還計劃搶奪朱智勳手上大客，讓他又愛又恨。

《來自星星的你》導演操刀

《富豪辯護人》由《來自星星的你》張太侑執導，新晉的金露莉編劇。張太侑導演自從2013年拍完《星星》後一舉成名，繼而申請停薪留職，到內地拍戲搵真銀，甚至一度表示要帶挈同鄉到內地「搵食」。他在大陸執導了由姚晨、唐嫣、李晨、郭富城等合演的華語片《夢想合伙人》，2016年上映；如此班底，票房卻只有8000萬人民幣（約8865萬港元），之後再沒其他新作，直至前年重返韓國執導劇集《四子》，但又遇上製作公司拖糧。

《富豪辯護人》的劇本，是SBS電視台2013年舉辦的劇本選拔賽優秀獎作品，相隔7年終於「重見天日」。《富》劇由韓國娛樂公司Keyeast製作，而Keyeast正是「韓流始祖」裴勇俊創辦，主力經理人業務，金秀賢、朴敘俊、蘇志燮等都在Keyeast出身。8年前開始製作韓劇，代表作包括《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《奪命殺聲》及《急診男女》等。

朱智勳亦是Keyeast旗下藝人，角色十分適合他，飾演對愛情專一，卻討厭搞人際關係的優秀律師，人生目標是成為韓國最大律師事務所老闆，承繼法律世家的名譽。朱智勳成熟穩重的外表跟角色相配，以他的演技飾演強勢律師，可謂毫無難度，相反他化身「情聖」，念念不忘金惠秀，意外地有新鮮感，說不定可為他開拓新戲路，有望接拍愛情劇，吸納師奶粉絲。

相差12歲扮情侶 造型出事

至於女主角，去年有報道指邀請《太陽的後裔》宋慧喬擔演，她已看過劇本，但最終辭演，所以金惠秀其實「執二攤」。不過她的演技有保證，扮演聰明機智律師絕無問題，可惜其造型古怪，一時穿復古裝扮成熟，一時運動服裝青春，完全格格不入。金惠秀與朱智勳的年紀本相差12年，前者的打扮令雙方年齡差距擴大，難怪有觀衆批評二人似姨母與姨甥多於情侶。

《富豪辯護人》上周五（21日）首播，收視錄得7.7%及10.3%，第2集微跌至7.5%及9%，以他倆在電影有「千萬票房」的號召力，成績似乎遜於預期；不過，此劇故事與節奏不俗，收視可望平穩增長。