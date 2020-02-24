計劃拍多一部戲退休照顧兒子 56歲塔倫天奴首次當爸

現年56歲的塔倫天奴，2009年到以色列宣傳電影《希魔撞正殺人狂》期間，認識當地流行歌手Svika Pick的女兒Daniella，後者本身是模特兒，曾跟胞姐Sharona組成女團，沒多久就拆伙並獨立發展。現年36歲的Daniella跟塔倫天奴於2017年訂婚，翌年在洛杉磯舉行小型婚禮，只有約20人出席，賓客包括塔倫天奴的靈感女神、《危險人物》奧瑪花曼（Uma Thurman）和《落水狗》夏菲基圖（Harvey Keitel）等。

太太以色列分娩

今年塔倫天奴事業回勇，《從前，有個荷里活》在奧斯卡不但贏得最佳佈景設計獎，又為多次合作的畢彼特（Brad Pitt）帶來最佳男配角殊榮，Daniella亦有份在片中客串一角。1月舉行的金球獎頒獎禮，當塔倫天奴獲頒最佳原創劇本，致謝時就把獎項獻給太太，「給我在特拉維夫看直播的太太，她正懷有我們第一個孩子」，塔倫天奴除了面向鏡頭說「我愛你」外，又以希伯來語多謝老婆。

據《耶路撒冷郵報》報道，Daniella在特拉維夫的醫院分娩，為塔倫天奴一索得男，但BB的名字及體重等資料則欠奉。事實上，塔倫天奴去年宣傳第9齣執導作《從前，有個荷里活》時，似乎已想把生活重心放到家庭方面，「我想在電影方面，我已走到盡頭，付出所有」。

拍《標殺令3》或恐怖片

其後塔倫天奴到莫斯科宣傳期間更表明再拍多齣電影，就計劃準備退休。當時他表示，有可能執導《標殺令3》或另一齣恐怖片，作為導演生涯的第10部作品。