劉德華張學友出抗疫歌為醫護打氣

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劉德華（華仔）近日看到寫上「我不知道你是誰，但我知道你為了誰」句子的照片後，從而啓發他將一首合唱歌《愛的橋樑》重新填上廣東詞，寫了一首名為《我知道》的廣東版。

他憑歌寄意為一班在「疫」境中克盡己任、英勇奮戰的醫護人員打氣，透過歌聲對他們作出無限敬意和支持。

華仔對抗疫十分關心，他的歌迷會「華仔天地」早前捐贈外科口罩予社區內有需要人士，他亦希望藉着《我知道》一曲，以歌詞表達對醫護人員無私奉獻的心聲。

其中歌詞寫道：「從不哼半聲的做，你的胸襟比天空更高」、「難關更顯得驕傲，那種光輝應該找到」、「一雙手已疲累，你至今未停步」。他透過當中一字一句，讓大家深深感受到一班不辭勞苦的醫護人員，為市民何等的不計較付出，值得大家為他們鼓舞之餘，也是大家的福氣。

昨日《我知道》MV曝光，有華仔在錄音室獻唱的畫面，亦有不同醫護人員努力工作，照顧病人的片段。

學友懷不自私態度防疫

另一天王張學友亦推出歌曲《等風雨經過》，由周杰倫作曲、方文山寫詞，為醫護人員打氣，昨晚在環球音樂facebook發布。

學友在歌曲MV最後說：「人的善與美，在困境與艱難時刻最能體現，謹此向所有勇敢在前線抗疫救人的醫護人員致以最崇高的敬意。我張學友承諾做好個人衛生，懷着不自私、不添亂的態度，防止疫情擴散。保障好每個社區、每個家園，大家一定要平安健康回家。」

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