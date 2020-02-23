【開箱】《老友記》拍特備劇 6主角埋位每人穩袋1950萬港元

珍妮花帖文 480萬人按讚

6名主角各自在個人社交網貼出《老友記》開播初期為《滾石》雜誌所拍的封面照，並留言說：「真的發生了……」。去年才在Instagram開戶的珍妮花安妮絲頓，帖文發布3小時已吸引480萬人按讚，「Rachel」雖然年過半百，但不愧是「美國甜心」。

《老友記》1994年首播，合共10季，播足10年，到2004年才結束；整輯《老友記》共236集，之前可在影視串流平台Netflix重溫，據報當年Netflix以每集50萬美元買下播放權，但合約於去年結束，《老友記》重投華納懷抱，由該公司有份投資、今年5月才啓播的串流平台HBO Max，以4.25億美元（約33億港元）取得播映權。乍看數字好像是一場燒銀紙遊戲，不過據市場調查指出，《老友記》雖是舊劇，但在Netflix卻是其中一齣最多人收看的劇集，所以HBO Max為省靚開台招牌，需要吸納這類對觀衆有重溫價值的節目，6主角再合作拍《老友記》特備劇，更甚有宣傳價值。

廣受不同世代觀眾歡迎

6名主角「團圓」再次合作拍劇已傳出多時，終於宣布開拍《老友記》特備劇，不過落實而已，但還未有劇名，據悉更沒有劇本。HBO Max的首席內容官奇雲萊利（Kevin Reilly）在聲明中表示，「這次算是他們的大團圓，把大衛、珍妮花、歌翠妮、麥、麗莎和馬修找回來參與HBO Max特備節目，而且節目會和整套《老友記》一起。」他還說，很高興看到此劇廣受不同世代的觀眾歡迎。

《老友記》講述3男3女在紐約的生活，他們既是好友，當中互有感情糾葛，譬如任職時裝品牌採購部的Rachel和教授Ross，離離合合就糾纏了足足10年；第8季，Rachel為Ross誕下一女Emma，兩人在結局篇更有情人終成眷屬；Chandler和Monica在第7季結婚，並收養了一對龍鳳胎，他們的下一代到如今應已長大成人，會出現在特備節目嗎？Phoebe和Mike在第10季拉埋天窗，之後會有孩子嗎？會交代嗎？另外，劇集結局時依然單身的Joey，之後找到另一半嗎？這十多年間他在演藝圈的發展有所改善嗎？相信都是粉絲所關心的，未知編劇、導演和監製會否給觀衆一個滿意答案。