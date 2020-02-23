與黃心穎合作愉快 黃浩然：等佢約見面

食飯去廁所都要背台辭

黃浩然對《法證先鋒IV》甚有寄望，為有更佳演出，重溫前3輯的《法證先鋒》系列。他說總監製梅小青要求好高，之前拍古裝，大家都不敢被她望太耐，因為個妝隨時要從頭執過。梅小青事事親力親為，驗屍咁驗。今次劇本好精細，演員要95%跟足台辭，不是人人「食」得起，他不敢怠慢，食飯、去廁所都在背台辭。

提到黃心穎爆出「安心事件」，令他要與頂替心穎的湯洛雯重拍？黃浩然坦言曾擔心套劇未能出街，「幸好有3個好彩，是公司畀咁大資源重拍、所有演員都有期，以及自己未剪短頭髮」。他表示與黃心穎合作好好，是好愉快經驗。之後由湯洛雯補上，他爭取跟她排戲，在去台灣拍外景前兩日，他們排好戲才出發，到現場拍攝時一氣呵成，湯洛雯都好有經驗。他希望觀眾將焦點放在她的努力上，因她的角色十分複雜，要演繹多種不同層次的內心狀態，花了不少工夫。黃心穎早前返港，他說：「我大男人一個，唔會騷擾佢喇！如果佢要約我哋隨時歡迎，佢應該可以復原到嘅！」黃浩然對電影圈仍有情意結，希望杜琪峯不要太快退休，他要做對方戲中的男主角。

娛樂組