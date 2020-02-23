男男初吻獻任達華 太保《叔．叔》咀袁富華無尷尬

太保首次擔正男一便封帝，可有信心在香港電影金像獎再下一城？他表示不會多想，「想得多會壞腦，有幸獲提名已非常開心」。

其實太保過往演出的電影及電視劇也曾獲獎，2000年憑電影《運轉手之戀》分別在金馬獎及台北電影節奪「最佳男配角獎」，並於2007年憑劇集《鐵樹花開》奪金鐘獎「戲劇節目男配角獎」。太保也曾於1984年以電影《公僕》角逐金像獎最佳男配角，雖然落敗，但今次獲提名爭影帝，是他相隔36年再戰金像獎。

太太認為適合才接拍

《叔．叔》導演楊曜愷透露在未找太保演阿柏一角前，曾聯絡不少香港演員，他們都感興趣，但一講到要跟男演員有接吻和拖手戲即拒絕。太保說：「我是專業演員，這些並非考慮之列，唯一考慮是能否做到戲中阿柏這個人物。我也認識一些同志，了解的都是很表面，不知道他們的內心世界，所以導演給我劇本，我也要消化，等了很久才答應演出，首先問自己能否駕馭角色。我做過很多角色，尤其商業電影，有很多古靈精怪的角色都演過，但那麼沉重一部戲，要好好消化，睇完劇本，跟最了解我的太太商量，她認為我適合做才答應。拍攝時，我以戲中阿柏的心態去演繹，有很多東西有保鮮期，但埋藏在阿柏心裏的東西永遠無過期，機緣遇到另一半，當這段感情要表露出來時，但因本身有家庭，有子有孫，不可以太過火、太露骨。其實只有兩場戲表達對戲中袁富華的愛意，一場在家，另一場在桑拿浴室。導演滿意我每個演出鏡頭，令我信心大增。」

讚袁富華拍吻戲拿揑準確

首次跟袁富華合作即拍接吻戲，太保稱不感尷尬，「對我來說，和男人接吻絕對沒問題，我拍商業電影，第一個kiss的男人是任達華，劇情講我透過嘴傳刀片給他。我和袁富華雖然不熟，事前亦沒討論如何演繹，但大家依着自己角色去發展，拍得很順暢，他拿揑得好準、好穩陣」。

移居台灣 十年沒拍港產片

太保18歲加入邵氏，之後轉投嘉禾旗下，亦拍過很多獨立電影，跟過洪金寶、成龍、元奎、成龍及午馬等人，拍過逾300部電影。他否認因過了黃金期才轉移到台灣發展，「主要是因為兩個小朋友去台灣讀大學，就索性舉家去台灣生活。去到台灣，很多電影找我演出，反而有十年沒拍港產片，近兩三年才回港客串演出」。

家庭排首位 不會爭取角色

太保最回味上世紀80年代的香港電影圈，一年生產數百部電影，入戲院睇戲的氣氛又好，他感嘆道：「十年旺一旺，十年低一低，十年一個循環，我都經歷幾個十年，睇得太多了！目前對我來說，家庭是最重要，看着子女慢慢成長。至於拍戲是我的工作，我對很多東西都淡淡然，不會刻意爭取，亦不會毛遂自薦，這樣工作起上來會開心些。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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