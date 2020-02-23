父母抵港入住隔離營 森美：食住環境都OK

不過森美父母上機前曾一度有阻滯，險些未能登機。森美稱當時日方資料出錯，以為他父母是與確診者有緊密接觸的人士，一度被拒絕登機。他的父親解釋他們不是，最後有關人員翻查資料知道出錯，才讓他們上機，再遲些便趕不及。

日方資料出錯 父母險未能登機

父母昨日凌晨抵港後便接受隔離，他說跟父母聯絡，知道他們食住環境都OK，物資方面基本都有，不用特別為他們安排，而且有好多東西不能運送入去。在隔離這段時間，他每日會跟父母保持聯絡。

森美在網上留言感謝有協助過的朋友和專業人士，但被部分網民批評他沒有感謝安排包機的香港政府，有些網民則撐森美，說不用理會難聽的說話。森美對此表示不會因網民不同的意見而不開心，多謝大家關心，當是提點鞭策他，盡力做好自己。他認為在疫情下，有什麼政見都放下，希望大家都身體健康，先捱過這場疫症。

娛樂組