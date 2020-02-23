眾星無工開郊遊抗疫 黎諾懿依偎馬國明搞笑玩「HeHe情」

黎諾懿先在社交平台上載跟馬明的HeHe照片，留言：「如果我係女人，我一定會揀你，你實在太完美啦！」兩人互動，馬國明也轉載並寫道：「如果我係女人，我都一定會揀你，你比我更完美！」陳敏之加入問：「咩料呀？」楊潮凱留言：「基情四射。」陳法蓉笑說：「兩個好男人這樣說……那麼我們女人該怎麼辦？」粉絲們起哄，留言叫馬明與黎諾懿「在一起」。有人問唐詩詠呢？也有為馬國明選定了，留言：「你是唐小姐的！」

黎諾懿帶隊郊遊無預唐詩詠

馬國明跟黃心穎去年分手後，再成為筍盤，最近屢傳他跟「鐵馬家族」的妹妹唐詩詠交往，當事人不承認，但粉絲心目中兩人是一對。昨日《明報》致電訪問黎諾懿，他稱因為近日太清閒，所以約馬國明到離島郊遊，「因為疫情，有些工作延後，又有地方不能去，馬國明拍《BB大晒》都押後了少少，我就跟Nicole（黎諾懿太太）與幾個朋友同行，去長洲行山，篤魚蛋」。問唐詩詠是否同行？他笑說：「無喎！佢哋一對咩？」黎諾懿稱跟馬國明是16年朋友，當年除了奧運六星（2004年），劇集方面時有合作，最近是《C9特工》，但未播映。

大讚馬國明好男人

黎諾懿形象入屋，是人夫兼人父，他對馬國明也讚不絕口。他說由當初奧運六星開始，到現在對方成為視帝，馬國明的性格沒有變，到長洲一起在街邊篤魚蛋，有粉絲要求合照沒架子，跟以前一樣。他會遷就別人，惜家人又只愛踢波，是好男人。

劉嘉玲享受呼吸新鮮空氣

劉嘉玲跟行山友在港島區行山，很享受無罩呼吸新鮮空氣，她寫道：「心小了，所有的小事就大了；心大了，所有的大事都小了；看淡世事滄桑，內心安然無恙。豐子愷」有網民留言要求劉嘉玲下次帶梁朝偉行山。

陳展鵬單文柔拍拖跑山

陳展鵬自農曆新年後也休息中，做住家男人陪老婆單文柔與囡囡。他說大自然是大家的最好朋友，他跟這個「朋友」經常約會，日前跟太太行獅子山，昨日又拍拖跑山，他鏡頭下老婆的跑步身影也特別婀娜多姿。

娛樂組