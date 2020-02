【開箱】新冠肺炎禍延韓國演藝界 金高恩捐4萬口罩助低收入家庭抗疫

「韓流」為當地帶來巨大經濟效益,據韓國現代研究所去年估計,人氣男團防彈少年團(BTS)為韓國帶來50億美元(約390億港元)進帳,促進韓國旅遊業及商品銷售,成為歷來最有經濟價值的藝人,超越主唱《江南Style》的男歌手PSY,以及「韓流天王」裴勇俊。

BTS多項活動延期

BTS昨日推出全新專輯《Map of the soul:7》,原定計劃的宣傳活動,包括下月8日在大邱舉行「SBS人氣歌謠Super Concert」群星演唱會,以及本月29日在首爾高尺舉行「2020 The Fact Music Awards」頒獎禮,兩項活動均告延期。

準備到當地「朝聖」的海外粉絲感到失落之餘,連帶當地的旅遊業也見財化水。另外,BTS今年4月將在首爾舉行4場演唱會,若當地疫情無法受控,演唱會勢必延期,可是BTS緊接展開歐美巡唱,短期內未必可以補辦。

BTS行程受阻,只是冰山一角,其他男團包括SF9,以及2PM成員祐榮,昨日不約而同宣布取消粉絲見面活動,後者原定本月28日退伍,並在軍營外跟粉絲會面,現已呼籲粉絲避免到軍營聚集,當日祐榮會透過網上直播跟粉絲打招呼。

此外,已解散男團X1的粉絲,原定今日(22日)到X1所屬事務所大樓外靜坐,要求X1重組,但因疫情而宣布活動取消。

戲院入場人次下跌

韓國電影界同樣面臨嚴峻考驗,據韓國電影振興委員會日前發表的「1月份電影產業結算報告書」顯示,今年韓國農曆年假,戲院入場人次為372萬,錄得2016年以來最低數字。

自疫情爆發後,每周入場人次也下跌,其中1月31日至2月2日的入場人次為111萬,2月7日至9日的入場人次為104萬,兩者均遠低於2015年韓國爆發中東呼吸綜合症的155萬入場人次。

院商為了應對疫情,在戲院範圍加裝消毒用品,並為戲院進行消毒等,希望挽回公眾信心。

朱智勳新劇網上宣傳

現時疫情尚未影響韓劇或電影的拍攝進度,但為免人群聚集,增加傳播風險,多齣新劇的宣傳活動均已改為網上進行,例如《與神同行》朱智勳及《解碼追兇》金惠秀合演SBS電視台新劇《Hyena》,昨日便透過網上直播記者會,朱智勳表示得悉新劇女主角是金惠秀,立即答應演出,大讚對方充滿魅力。

疫情爆發後,不少韓星主動參與抗疫工作,例如《鬼怪》女星金高恩日前捐出1億韓圜(約64萬港元),購買4萬個口罩贈予當地低收入家庭。