中居正廣有望重組SMAP

昨日中居正廣舉行東京記者會，親自宣布下月底離巢的消息，並已於本月19日，即父親的忌日成立個人事務所，新公司名為「休閒會」，4月後工作如常。

他稱沒有從尊尼事務所帶走任何人，將來是否親自接洽工作，目前也未有定案。談到離巢是個人決定，坦承去年5、6月已提出不續約，但因前社長尊尼喜多川病逝才拖延至今。他感謝對方提攜，還即場展示自己珍藏了喜多川骨灰的小瓶。

中居指SMAP解散剛好3年，認為是個契機，自言經過3年休息與思考後，還是想繼續工作，所以便成立個人公司，又強調從沒想過跳槽，笑言新公司目前未有任何工作計劃，但有朋友提議他先搞一個網頁。他重申離巢不是為了結婚，強調目前沒此打算。

提到SMAP舊隊友，中居表示昨日已給4人發出短訊，他們都有回覆。被問到SMAP是否有機會重組？中居表示：「可能是1%至99%之間，但一定不是零」。

記者會長達兩小時，早前有傳中居沒有限制見面時間，希望盡情與傳媒交流，展現出獨立自主的氣氛。席間他還不忘搞笑稱，好像忘記跟同門另一男團TOKIO成員城島茂匯報，繼而向着城島茂主持節目的電視台攝影機道歉。