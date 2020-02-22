柏林影展開幕禮星光黯淡 薛歌妮韋花新片撐女權

加拿大導演菲臘法拉度（Philippe Falardeau）執導、《異形》70歲美國女星薛歌妮韋花、《死亡筆記》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley），以及《索爆高低戀》華裔女星孫曉等合演開幕電影《My Salinger Year》，昨日舉行世界首映禮，但紅地氈以德國影星及模特兒佔大多數，較為人熟悉的是《美國隊長3：英雄內戰》丹尼爾布爾（Daniel Bruhl），難怪被指星光黯淡。

內地女星流連紅地氈

內地導演賈樟柯亦偕紀錄片《一直游到海水變藍》編劇及發行商一起行紅地氈，此片入圍特別展映單元，並於香港時間昨晚舉行首映禮，未知他是否為活動做準備，因此亮相不久後，未有留下欣賞《My Salinger Year》便先行離去。

反觀曾在Marvel超級英雄片《變種特攻：未來同盟戰》擔任范冰冰替身的孫曉，或許首次參加柏林影展，竟然在紅地氈上逗留約一小時才依依不捨地離去，結果被網民譏笑「博上鏡」。

《My Salinger Year》改編自同名小說，講述一名有理想的年輕詩人，獲聘為文學經理人的助理，她的主要工作卻是為著名作家J.D.Salinger回覆粉絲來信。戲中薛歌妮韋花飾演經理人一角，她在記者會上表示，此片監製刻意提拔一些女性幕後人員擔綱重任，「給她們一個很重要的機會，我認為是#MeToo運動以來，女性電影人邁出很大的一步」。

為槍擊案死者默哀

另一方面，在柏林影展舉行前一晚，德國西部城市哈瑙發生連環槍擊案，一名極右分子襲擊兩家水煙館，導致9人死亡，疑犯回家後槍殺母親再自殺。德國警方把事件定性為恐怖襲擊。影展執行董事Mariette Rissenbeek在開幕禮上，帶領來賓一起默哀，然後發表聲明：「我們反對暴力和種族歧視。」