商台安排所有員工放無薪假 陳志雲願共渡時艱：好過打爛飯碗

香港傳媒陷入寒冬，去年的社會運動衝擊，加上新冠肺炎疫情嚴峻，去年12月無綫以「重組部分業務流程以增加成本效益」裁減一成非藝員員工，約350人收大信封。藝員方面，有不少資深藝員改合約形式，一年一騷，變無底薪，有人因此決定離開。至於亞視則於2月起以「會重新規劃架構」為由閉關5個月，預計6月才重新運作。昨日傳出商台安排員工放無薪假，疫情下是香港首個電子傳媒作這安排。商台承認無薪假期的政策，公關部發言人回應：「鑑於目前社會情况及疫情持續，本台在不影響廣播服務的大前提下，正與員工作出無薪假期的安排。商業電台會一如既往堅守崗位，服務全港市民，與香港人共渡時艱。」至於影響部門或新政策何時開始？商台未有回覆。據了解商台的「無薪假期」一視同仁，由高層到基層員工與DJ皆接到通知，由4月開始無薪假期大約一個月放1日至4日不等，不同部門人士有不同安排。

「放無薪假比減薪好」

陳志雲是商台首席智囊兼《在晴朗的一天出發》主持，他接受《明報》電話訪問承認已接到公司通知。問他是否影響他日常主持的節目？他表示主要是人手調配再安排，有待跟節目監製商討，但不會對節目有影響。陳志雲說：「這個市道大家也明白的，總好過減人工或裁員打爛飯碗。過了這一關，將來有好成績，相信公司會識做，現在大家共渡時艱。」陳志雲稱無疑放無薪假期是變相減薪，但工作量是減了，起碼有假放，比減薪好。他認為無薪假期政策是對員工最少的影響，他個人接受這安排，因熱愛工作，故他打算放無薪假期時也返工做義工。他又透露無薪假期有不同安排，高薪的要放多些，基層員工則比例上放少些無薪假期，其實已體諒員工，有人性的安排。

梁泰來讚老闆有良心

《1圈圈 星光背後》節目主持梁泰來（Terry）昨日接受電話訪問，他承認已接獲通知放「無薪假」。他眼見不少大公司都裁員、減薪，認為無薪假已是對員工帶來最輕微影響。Terry說：「我好明白現時營商情况，亦接受公司這安排。的確人手上是少了，但有信心仍然可以維持節目質素。」他讚賞老闆是良心老闆，願意跟公司共渡時艱。

記者：林蘊兒