【開箱】河正宇懶理濫藥傳聞 《凶櫃》借鬼怪控訴社會

衣櫃裏的冥界

電影講述河正宇飾演男主角尚元，其妻於交通意外逝世後，便與女兒搬到鄉郊展開新生活。然而新居入伙未幾，女兒的行徑變得古怪，某日更在家裏離奇失蹤。河正宇設法尋回女兒之際，自稱驅魔人的慶勳（金南佶飾）突然造訪。河正宇愛女心切，於是在金南佶幫助下，勇闖衣櫃內的冥界，誓要把女兒帶回人間。

作為一齣驚慄電影，《凶櫃》的驚嚇場面不少，包括突如其來的烏鴉撞向窗戶、衣櫃忽然打開、鬼魂站在身後、怨魂現身索命等，應有的驚嚇場面都有，只是驚嚇程度不算高，若是恐怖片的忠實粉絲，可能會覺得「小兒科」。

父女關係疏離

事實卻是，電影不只販賣恐怖，更重要的是加入社會議題。戲中河正宇飾演傳統典型的父親，平日埋首工作，女兒交由太太照顧，從不知道女兒想法，只懂透過物質傳達父愛，於是在世界各地搜羅不同毛公仔送給女兒，卻暗中打算把女兒送到心理治療營寄宿，好讓自己能專心工作，導致父女關係疏離，才導致惡鬼有機可乘。

原來把河正宇女兒從衣櫃中帶走的女鬼，怨念同樣來自一宗家庭慘劇。父親因為生意失敗，欠下巨債因而全家集體燒炭自殺，女童在衣櫃中活活焗死。自此之後，跟着女鬼一起消失的兒童，每個都有不可告人的悲慘經歷。電影探討孩子創傷和家庭關係，導演金廣斌表示，因他的家人在外國生活，獨留他在韓國工作，對家庭關係自有一番體會。《凶櫃》是金廣斌導演首部長篇電影，以往兩部短片《Modern Family》和《How To Pick A Lock》也是以家庭為主題，希望電影能夠給外界一些反思，多些關心孩子。

涉足幕後製作

身兼《凶櫃》監製與主角的河正宇，首次演出恐怖片，表示一直期待打破個人的演技框架，而本片正好符合要求，又說這種題材在韓國少見，結合恐怖、驚慄、劇情及社會議題，讓他深感興趣。收到《凶櫃》劇本後，多次參與製作會議，全情投入拍攝工作。

河正宇一向對電影充滿熱誠，不只參與幕前演出，近年亦涉足幕後製作。他曾自編自導電影《繫緊你的安全帶》，前年與胞弟共同創立公司，一邊管理演藝事業，一邊投資電影，包括票房不俗的《白頭山：火山浩劫》等。

至於扮演驅魔人的金南佶，戲中不少生動的表現與對白，緩和電影緊張氣氛，例如他等待鬼魂出沒的晚上，突然拿出杯麵狂吞；他又向河正宇解釋靈魂在冥界可逗留49天，於是建議他看《與神同行》等對白，均很有趣。雖然金南佶戲分不多，但極具存在感，不讓河正宇比下去。

上映日期：2月20日