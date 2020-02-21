首訪無綫迷路 李影自認大鄉里

談到新冠肺炎疫情嚴峻，Baby直言接老公指令，禁止飯局活動，她說：「我都聽話取消全部飯局，他知我是『電兔』不能悶，留在家似坐監，就准我去旅行，剛去完馬來西亞，明日（即今日）再跟黑妹姐（李麗霞）去泰國。」

Baby稱老公曾提議她去台灣暫住幾個月，但遭她拒絕：「我話不走，想留低跟他在一起。」

喜與舊同事敘舊

麗的花旦李影，80年代移民淡出娛圈，近年偶爾亮相幕前，她表示首度上無綫節目，自認大鄉里，走入電視城感覺新鮮，更一度迷路。近年她喜歡唱歌，今次以玩票性質，應主持薛家燕之邀而來，她開心說：「可以跟一班舊同事見見面。」

李影透露女兒沈穎婷離開無綫後，之前回加拿大發展，最近又轉回香港，卻遇上不景氣，有待找出路。問李影有無興趣拍無綫劇？她說：「無想這個問題，我加拿大和香港兩邊飛，有適合就做下、玩下，我無所謂，做人最緊要開心，不會好大要求。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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