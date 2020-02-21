拍拖8年 譚凱琪宣布嫁富貴男友

湯洛雯、黃翠如、胡定欣、陳敏之、蔡思貝與姚子羚等皆留言送祝福。準莊太回應《明報》，透露男友求婚準備做足，浪漫又難忘，婚後先享受二人世界，不急於生BB。

現年38歲的Zoie跟莊日宇拍拖8年，感情穩定，早有結婚打算，3年前以千萬買九龍塘豪宅準備作愛巢。她在社交網寫道：「風雨不改，牽著（着）你手，直到永遠，一瞬間已八年了，我們即將往人生另一個階段進發，期待與你往後的約定。#就算你壯闊胸膛不敵天氣#兩鬢斑白都可認得你」

婚後繼續工作

Zoie接受訪問，說男友在外地求婚，問有沒有跪地送上驚喜？她笑說：「求婚有做足，都係難忘、浪漫。」至於婚禮安排，她表示一直忙開工故未有安排。婚後是否減產專心做少奶奶？她稱繼續努力工作，至於生B計劃，暫時先享受婚後的二人世界。

莊日宇任職金融業，是太子爺，家境富裕。兩人由朋友介紹認識，男方其後展開追求，首次約會時，他特意穿上Zoie喜歡的米奇老鼠衫現身，冧爆女方，Zoie曾稱男友少花言巧語，覺得能夠做到才會講，令她很有安全感。

娛樂組