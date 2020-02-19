麥明詩為6號求情盼「別太鞭屍」 馮盈盈有聯絡讚勇於承擔

記者：陳釗

攝影：孫華中

麥明詩曾與6號主持《#後生仔傾吓偈》，她發文表示︰「Ben sir（歐陽偉豪）話齋，唔講嘢冇人話我啞；我亦都知道我講嘢對我冇任何好處，但或許我現在比較少顧慮，正所謂『官到無求膽自大』#曲，所以忍唔住講多句：真係希望大家可以把槍口對准（準）啱嘅位置。」她稱6號一直好照顧後輩，過往她與馮盈盈在大騷出錯，都是6號幫忙補鑊。雖然今次6號是大錯特錯，但他說錯後有嘗試更正，可見應該是一個口誤。

麥明詩表示當然這個口誤好嚴重、6號責無旁貸，亦即刻出來道歉。她覺得自己之前未睇清楚段片就評論都是錯，剪接組無修正是錯，字幕組照配字幕是錯，但希望大家關注這件事後，可以將關注放在真的黑心、不道德、埋沒良知的人上面。最後麥明詩說會向監製表達，應該在節目上面澄清。

馮盈盈說話加倍小心

馮盈盈、劉穎鏇、戴祖儀、麥美恩等昨日錄影《學是疫學非》。盈盈表示因應新冠肺炎疫情嚴重，特別推出抗疫版，於下周一至周五播出。她感恩觀眾對《學是學非》的喜愛，2月9日該集收視達26.6點。談到6號因口誤遭網民圍插，她分享抗疫資訊時可會加倍小心？盈盈直言一向都要小心說話，因肺炎人命攸關，更加要小心，她說：「今次特輯我們找來很多博士做資料蒐集及fact check。」

對於麥明詩撰長文替6號求情，盈盈透露有短訊關心6號，覺得他心情未受太大困擾，讚他在處理上是勇於承擔，值得欣賞，她說：「他知道口誤時，已即刻諗很多方法去糾正，又深夜在網上連續兩次道歉，接受訪問亦有講出正確資訊。」她表示今次「口誤」整個節目團隊都有責任，願意共同承擔，故昨晚播出的《#後生仔傾吓偈》會提供正確資訊作出澄清，亦承諾往後一定會小心求證內容，提升敏感度。

劉穎鏇認懶少洗手

盈盈日前到屋邨派口罩給長者，獲網友讚是「真港姐」。盈盈謙稱是略盡綿力，與表哥及弟弟等自發行動，雖然僅得數百個口罩，只夠派兩三座樓，但總算踏出一小步幫到人。

劉穎鏇表示透過節目學識很多防疫資訊，自認以前比較懶，少洗手，現在出完街回家會即洗手。她坦言購買消毒物資有困難，幸好之前媽媽從美國帶來一支大的搓手液給她跟爸爸用，但所剩口罩數量不多，希望從節目中向博士學習自製消毒用品。