劉佩玥狂追《愛的迫降》 擇偶揀林盛斌唔要玄彬

【明報專訊】劉佩玥與陳煒昨日於電視城為林盛斌（Bob）和張秀文主持的節目《你估我唔到》錄影。劉佩玥表示在家閉關一星期，主要執屋和煲劇，美劇及韓劇也有追看，「我主要看玄彬的《愛的迫降》，因他實在太吸引，所以在大結局播出前，忍不住翻看玄彬舊作《秘密花園》頂癮。我是對方的小粉絲」。她亦喜歡孫藝珍，因搞笑戲和感情戲都演得很出色，趁機偷師。問她最想跟哪個靚仔小生拍浪漫談情戲？她說：「我想跟阿Bob拍呀！他跟麥玲玲合唱很有feel，若跟他拍劇應該會擦出火花。」她又稱如玄彬跟Bob選擇，這刻一定揀Bob，因大家好friend，平時見他跟太太和小朋友相處，知他私下是一名暖男。擇偶不用靚仔，最重要是好人及善良。