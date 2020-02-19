《法證先鋒IV》首播收視破8年紀錄 李施嬅激吻海俊傑 黃浩然忍唔住偷睇

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

在疫情陰霾下，市民多留家，相信是無綫晚間收視持績上升的原因之一。無綫昨日公布前晚（17日）收視，首播的《法證先鋒IV》有33點，打破過往8年劇集首播的直播收視紀錄，為2012年以來首集最高直播收視的劇集，觀眾達215萬。其他兩線劇集，《愛．回家之開心速遞》30.8點（約201萬觀眾）、《大醬園》29.3點（約191萬觀眾），同樣有甚佳成績。

米雪被四哥掌摑：佢好識打

《法證IV》前晚首集單元由四哥與米雪擔演，劇中四哥因兒子被殺，悲痛掌摑米雪，怪她沒照顧好他的兒子。誰是兇手有多個嫌疑人物，網民猜是否米雪？不少網民滿意首集劇情緊湊，稱會繼續追看。前晚黃浩然與譚俊彥一場對打戲，拳拳到肉好逼真。

眾演員前晚出席於電視城舉行的首播活動，四哥笑着自認新人，說自己當年見到攝影機會震，現在的演員好犀利，很快入戲。提到米雪被四哥掌摑，米雪讚四哥好識打，有勁度但不會打到她，好逼真。

李施嬅笑海仔不懂演談情戲

李施嬅與黃浩然得知首集有33點收視好開心。黃浩然透露劇中與李施嬅旣是工作拍檔，亦是知己。李施嬅說雖然很多粉絲都說想見他們有感情線，但最後沒有。她透露劇中與海俊傑（海仔）有激吻戲，動作都幾激，「其實這場戲是『飛紙仔』，小青姐在拍攝前一晚特地打來問我介不介意，很顧及我感受」。她笑稱拍這場戲都有難度，皆因海仔原來完全不懂演談情戲，「我想他除了太太外，不太會跟女生產生感覺，而且比較怕醜，我們揣摩很久，NG了4、5次。（辛苦你？）是辛苦海仔，因他真的不懂拍這類劇，所以很難入戲，不像黃浩然這類資深演員，說入就入，說跳出就跳出」。黃浩然笑言雖然該場戲沒有他的戲分，但都忍不住偷看，以電視尺度來說是很激，他劇中也有激情戲，但對手先賣關子，太太也沒投訴。

譚俊彥陳煒對收視有信心

譚俊彥說上周日晚播出劇集製作特輯後，從多方得到的反應都不錯，亦感覺得到小青姐明白力不到不為財的道理，所以每樣事情都跟足。陳煒亦大讚小青姐由拍攝前的籌備，到現時推出，依然盡力宣傳，很值得學習。對於收視？譚俊彥表示不敢講，但有信心。可擔心宣傳活動受新冠肺炎疫情影響而減少？陳煒稱反而增加了宣傳攻勢，因演員們可在各自的社交平台宣傳，加上內地和台灣同步推出，因此對劇集充滿信心。

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