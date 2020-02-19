【開箱】《上流寄生族》涉剽竊 印度片監製擬興訟索償

同樣講家人變同事

到底《上流寄生族》是否真的剽竊？或者先了解《Minsara Kanna》在說什麽故事。此片1999年在印度公映，根據電影網站IMDB的評分，以10為滿分，它得分6.6，成績不過不失。故事講述一名討厭男人的闊太，公司職員全女班，但男主角Kaasi卻獲聘為司機，其後更陸續介紹家人進入這富有人家打工，而且各懷目的。

《Minsara Kanna》導演K.S. Ravikumar跟奉俊昊一樣，同樣身兼編導兩職，單看《上流寄生族》大綱，兩者確有幾分相像，《上》片中崔宇植憑偽造學歷受聘為富豪李善均和趙汝貞的女兒補習後，又介紹胞妹朴素丹當家庭教師，再使計趕走原來的司機，然後讓爸爸宋康昊獲聘；之後再用同一招數趕走工作多年的女管家，讓母親張慧珍也進駐豪宅，亦因此打開了悲劇之門。《Minsara Kanna》監製PL Thenappan接受印度傳媒訪問時表示，會聘請國際律師協助入稟控告《上流寄生族》的片商；他稱當很多印度片只是受到外國電影「啓發」，卻遭控告抄襲，他現在不過是「以其人之道還治其人之身，公道不過」。PL Thenappan又說會向《上》片監製索償，借此補償抄襲他們電影意念的損失。

印度導演感高興

《Minsara Kanna》男主角Vijay的影迷也認為《上流寄生族》涉嫌抄襲，反而導演K.S.Ravikumar另有想法，他表示對於《上》片涉嫌剽竊一事，讓《Minsara Kanna》可以登上國際舞台，讓大家認識這部電影，他感到高興，「但是否興訟則由監製決定」。

雖然乍看故事大綱，兩片確有點相似，但不少影評人認為，《上流寄生族》無論在電影語言和美學方面，都很不一樣，兩片難以相提並論。